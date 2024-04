Fatece largo

AS ROMA NEWS – Un rullo compressore. La Roma di De Rossi non ha alcuna intenzione di fermarsi. A farne le spese stavolta è il Milan, partito coi favori del pronostico in questo derby di coppa. I giallorossi confermano di essere cresciuti sotto l’aspetto della mentalità oltre che del gioco, raggiungendo una semifinale europea per il quarto anno consecutivo.

Dopo la grande prova di San Siro la Roma si ripete anche all’Olimpico, battendo il Milan per 2 a 1 al termine di una partita vibrante e ricca di emozioni, specie nel primo tempo. Pioli cerca di sorprendere i giallorossi inserendo Musah al posto di Reijnders, schierandolo però largo a destra. De Rossi invece conferma la mossa di una settimana fa, spostando El Shaarawy sul lato di Celik per arginare la propulsione di Leao e Theo Hernandez. Il Faraone risponde presente anche stavolta, sfoderando una prestazione superlativa per quantità e qualità.

Tutti si aspettano un Milan arrembante, e invece è la Roma a colpire con un uno-due da urlo: prima è Pellegrini a inventarsi un destro a giro di rara bellezza che centra il legno, Mancini è più lesto di tutti a ribadire in rete, poi è Dybala a regalare una perla al pubblico dell’Olimpico con uno splendido sinistro che si insacca all’angolino. Nel mezzo una traversa colpita da Loftus-Cheek, l’unico vero pericolo costruito dai rossoneri in oltre 100 minuti di partita (grotteschi i 7 di recupero assegnati da Marciniak nel primo tempo).

La qualificazione sembra già in ghiaccio per la Roma, quando improvvisamente Celik si fa scappare Leao e sceglie la soluzione peggiore, intervenendo sul portoghese da dietro senza colpire il pallone, rimediando un rosso severo dal direttore polacco. L’ingenuità però è del terzino turco (Leao era lontanissimo dalla porta), che lascia in dieci i suoi per i restanti due terzi di gara. Fortunatamente la Roma, sostenuta da un Olimpico da brividi, è ben disposta alla lotta e si difende con grande attenzione.

Nella ripresa la superiorità dei rossoneri è solo numerica, perchè Pellegrini e compagni tengono il campo con ordine nonostante l’infortunio di Lukaku (niente di grave) e l’uscita dal campo di Dybala. Anzi, i giallorossi non disdegnano le ripartenze, creando i pericoli maggiori dalle parti di Maignan: Spinazzola prima e Abraham poi hanno sul destro la palla del tre a zero, ma sprecano (soprattutto l’inglese) due ghiotte occasioni. Solo nel finale il Milan trova la rete con Gabbia, a segno di testa, quando la partita si stava ormai avviando alla conclusione.

Lo stadio esplode di gioia, la Roma fa fuori il Milan e si guadagna un’altra semifinale europea: a inizio maggio sarà di nuovo il Bayer Leverkusen, fresco campione di Germania, a contendere la finalissima ai giallorossi. Per i tedeschi sarà una rivincita dopo l’eliminazione dell’anno scorso. L’ostacolo è duro, ma questa Roma non sembra partire battuta contro nessuno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

