Felix delude, Shomurodov snobbato: Roma con la coperta corta in attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La partita di ieri ha confermato uno limiti di questa Roma: quando Abraham ha le pile scariche e Pellegrini deve tirare il fiato, l’attacco fatica tantissimo a essere efficace.

Mancanza di qualità, ma anche e soprattutto di un centravanti di scorta capace di fare la differenza nel momento del bisogno. Ieri contro il Bologna Mou ha addirittura deciso di mandare in campo Zaniolo come prima punta, schierando dietro di lui Carles Perez e il giovane Felix.

Per Shomurodov, l’acquisto più oneroso dello scorso mercato dopo Abraham, ancora una panchina. Il risultato è stato deludente: Zaniolo ha fatto molta fatica in quel ruolo, mentre Felix è stato a tratti imbarazzante, con una serie di errori goffi, sempre “rimbalzato” dai difensori emiliani. Gli unici pericoli sono arrivati dalle conclusioni dalla distanza di Perez.

Sul mercato estivo dovranno quindi essere fatte delle scelte ben precise: oltre alla famosa seconda punta (Guedes il nome più gettonato) bisognerà rintracciare per forza un vice Abraham che possa far rifiatare l’attaccante inglese.

In tanti si chiedono come mai un giocatore come Eldor Shomurodov, attaccante per il quale la Roma ha speso quasi 20 milioni, sia improvvisamente diventato la riserva della riserva del centravanti titolare. Una risposta parziale può arrivare dalle intenzioni del calciatore uzbeko, che sembra determinato a cambiare aria a fine stagione.

L’unica cosa certa è che tra Shomurodov e Mourinho non è mai scattata la scintilla, con l’allenatore portoghese che ha ampiamente bocciato il suo acquisto.

Giallorossi.net – G. Pinoli