La Lazio segna in fuorigioco, Mou non ci sta. Caressa: “Rocchi faccia sentire l’audio del VAR. Se c’è stato errore tecnico, si deve rigiocare”

AS ROMA NEWS – Il gol della Lazio di Acerbi con cui i biancocelesti vincono in rimonta sullo Spezia sta lasciando pesanti strascichi, con le polemiche che non sembrano placarsi.

Tutto nasce dal finale di partita di sabato scorso, con la squadra di Sarri che supera i liguri al fotofinish con una rete a dir poco sospetta: la posizione di fuorigioco del difensore della Lazio appare netta, se si considera che la linea del fuorigioco in quell’occasione non dovrebbe essere tracciata dall’ultimo difensore ligure, ma dal penultimo, essendo Provedel fuori dai pali. Insomma, la sensazione è che possa esserci scappato l’errore tecnico al VAR.

Le parole di Mou ieri hanno infiammato il post-partita di Roma-Bologna: “Nel 2022 c’è ancora chi vince con un gol in fuorigioco“. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare i giornalisti di Radio Radio: “Solo Mourinho ha delle certezze sul fuorigioco di ieri – arringa Furio Focolari -. Come al solito vuole fare il furbo. Perchè non parla invece del rigore su Orsolini?“.

“Mourinho guarda sempre in casa degli altri quando le cose alla Roma non vanno bene”, insiste Nando Orsi dai microfoni della stessa emittente radiofonica. “Ma per fare la polemica bisogna essere in due, e alla Lazio non gliene importa nulla di quello che dice, e a me ancora meno”.

Di diverso avviso Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport: “Il VAR deve essere un aiuto per gli arbitri, ma la sensazione dall’inizio dell’anno è che VAR e arbitri non giochino di squadra ma uno contro l’altro. Invito Rocchi domani mattina a telefonare a Radio 1 e a farci sentire l’audio del VAR. Ce lo deve far sentire e ci deve dire se questo è stato un errore di comunicazione o meno.

Se Pairetto ha deciso senza aspettare il VAR, non deve arbitrare mai più, oppure se c’è stato un errore tecnico ce lo deve dire. L’audio è importante in queste occasioni. Se ammettono l’errore tecnico, se ammettono di non essersi accorti che non c’era il portiere in porta e quindi che Acerbi era in fuorigioco, va ripetuta la partita“.

Giallorossi.net – F. Turacciolo