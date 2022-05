“ON AIR!” – ROSSI: “Il pari ci sta, la Roma va rinforzata sia nei titolari che nelle riserve”, MAGNI: “Ieri avevamo tutti la testa al Leicester”, CATALANI: “Quello che è successo in Spezia-Lazio è gravissimo”, FOCOLARI: “Mou fa il furbo, pensi alla Roma”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Secondo me ieri le riserve non hanno fatto rimpiangere troppo i titolari, l’impegno c’è stato. A me Fabbri fa tenerezza, si vede che è un bravo ragazzo, ma arbitrare le partite di Serie A è un pochino diverso…Mi ha deluso il Bologna, che è una squadra gloriosa: ricorrere a certi mezzucci per portare a casa il punto mi ha fatto un po’ pena. Ogni due minuti il gioco si ferma, il ritmo spezzato continuamente, il portiere che non rimette mai in gioco il pallone…mi ha un po’ deluso. Il Bologna è una squadra che ha storia, e da loro certe cose non me l’aspetto…”

David Rossi (Roma Radio): “Secondo me la partita di ieri ci può tornare molto utile. Parto dalle parole di Mou, che mi sembra il più centrato: la Roma ieri non ha fatto abbastanza per poter vincere, e la squadra ha giocato con poca qualità. E io sono d’accordo con lui, perchè avevo avuto le stesse sensazioni sul campo. Ci sta che la Roma pareggi col Bologna in questo momento, e mi sorprende relativamente. Noi possiamo fare ancora quinto posto e vittoria della Conference, ma anche non vincerla e arrivare ottavi. La forbice è ancora molto ampia. Se le cose dovessero andare bene, questo non ci deve fuorviare: la Roma è una squadra che deve essere rinforzata, sia nei titolari che nelle seconde linee. Se fatichi a reggere Conference e campionato, figuratevi cosa sarà giocare l’Europa League o la Champions. La Roma deve costruire una rosa che ti permetta di battere il Bologna anche facendo sei cambi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Partita di ieri inguardabile, ma ci sta. Ieri se avessimo avuto uno stadio da 80mila posti, sarebbe stato tutto pieno. Riuscire a vincere la Conference League, in questo momento della storia dove il livello del calcio italiano è sotto lo zero, sarebbe un grandissimo trionfo per noi tifosi e per Mourinho e Friedkin, due personaggi legati dalla grandissima intelligenza. Zaniolo ieri si è sacrificato, ma ha giocato malissimo. Il sacrificio lo chiediamo ai centrocampisti o ai difensori, da lui ci aspettiamo altro, e invece non è mai pervenuto. E’ esagerato dire che se ne deve andare, ma se comprano uno più forte di lui ben venga, ci mancherebbe altro: Zaniolo non è Totti. Lui mi sembra molto pesante…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Quest’anno, finisca come finisca questa stagione, lo step è stato fanno. Prima a questo punto della stagione avevi staccato la spina da un pezzo, sganciavi il vagone a detta degli stessi giocatori, che è gravissimo. C’è una crescita in prospettiva futura, e non in riferimento all’anno scorso, perchè qui si guarda sempre dietro: a quello che ha fatto quel dirigente, quell’allenatore…Non è un confronto tra chi è meglio, Mourinho, Fonseca, Pinto, o Fienga… A me del passato non mi interessa, parlo della Roma. C’è una crescita rispetto a quello che potrò fare in futuro. Oggi ho delle basi che l’anno scorso non avevo. Ora so che la Roma può lavorare su una base, e io ora ho più certezze rispetto all’inizio dello scorso campionato…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ci siamo approcciati alla partita tutti quanti con la testa a giovedì. Il sesto posto comunque ti permetterebbe di arrivare in Europa League, e con un finale di campionato normale la Roma almeno sesta dovrebbe arrivare. Questa squadra ancora non può rinunciare a tanti titolari tutti insieme contro una compagine di buon livello come il Bologna, ed è uscito fuori un pareggio… Quello che si è visto in Spezia-Lazio influenza la classifica, e si fossero dimenticati di mettere le linee nel posto giusto sarebbe gravissimo…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “La Roma di Fonseca stava simpatica a tutti, la Roma di Mourinho invece mi sembra che stia antipatica a tutti. Attenzione, perché la Roma fino a un paio di partite fa giocava per il quarto posto. Ci sono otto punti almeno che la Roma non ha in maniera immeritata per colpa di errori arbitrali, senza i quali ora saremmo stati in zona Champions…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Quello che è successo l’altra sera in Spezia-Lazio è vergognoso. E non perchè si tratta della Lazio, togliamo il fatto che la odiamo, ma c’è una squadra come lo Spezia che si sta giocando la salvezza e la Lazio l’accesso in Europa League. Che il VAR non veda quel fuorigioco è assurdo: ci devono spiegare cosa è successo. Se è un errore tecnico, va ripetuta la partita, perchè quei due punti possono creare danni importanti sia per chi corre per la salvezza che per chi corre per un posto in Europa. Se io fossi lo Spezia, la Roma o alla Fiorentina, ricorrerei a tribunali civili, perchè quello è un danno. Quello che è successo è gravissimo e può falsare un campionato. Bisogna parlare solo di questo, il resto viene tutto in secondo piano…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il gol in fuorigioco della Lazio? A me non me ne importa un cavolo. Io spero gli arbitri si rendano conto di quello che hanno in mano. Ci sono allenatori e società che rischiano tantissimo, e gli arbitri devono stare più attenti, perchè ogni episodio può decidere il destino di giocatori, squadre e allenatori…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il gol in fuorigioco della Lazio? Chi ha delle certezze è solo Mourinho. Non c’è la linea tracciata, come si può sapere se era fuorigioco? Io sono una persona seria, e mi rimetto alle immagini, dove non c’è la linea rossa. E quindi resta il dubbio. Mourinho dà tutto per scontato, ma non parla del rigore su Orsolini che era netto. Lui come il solito vuole fare il furbo, quello era rigore per il Bologna ed espulsione. Lui invece di pensare alla Roma, pensa alla Lazio e questo non è giusto. Mourinho dice che la gara è stata influenzata dall’arbitro, ma se c’è una squadra che si deve lamentare è il Bologna…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Il gol della Lazio? Non mi interessa quello che dicono gli ex arbitri. Per me era fuorigioco, ma la partita è finita 4 a 3, punto e basta. Qua ancora si parla ancora del gol di Turone…Ieri sera ho avuto la conferma del grande bluff di Mourinho, che continua per tutto il secondo tempo a lamentarsi per un fallo laterale, significa che sta andando oltre il suo mestiere. Ed è ovvio che debba parlare del gol della Lazio, fa parte del suo repertorio, e tutti abboccano…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il gol della Lazio? Non so se era fuorigioco, non c’è la certezza. Chi è che ha delle certezze al 100%? Solo Mourinho, che guarda sempre in casa degli altri quando le cose alla Roma non vanno bene. Lui deve sempre parlare di quello che fa la Lazio, non so a cosa porta, ma va bene per lui. La Lazio non risponde e quindi non gliene frega tanto, e a me ancora meno…”

