Roma al minimo. Ora il Leicester

AS ROMA NEWS – Tutto come da copione. Una Roma poco brillante, scarica e con la testa più alla gara di giovedì che sul Bologna, chiude la penultima partita in casa di questo campionato con un pareggio stiracchiato a reti bianche.

Non è bastato l’urlo dei 65mila dell’Olimpico, uno stadio completamente giallorosso da far venire i brividi, a trascinare la squadra verso la vittoria. Lo zero a zero è un risultato sbagliato nel contenuti, ma tutto sommato giusto nell’esito: la Roma ha cercato senza dubbio di più di vincerla, ma il Bologna non ha rubato nulla.

I ragazzi di Mou, per quanto volenterosi, non sono riusciti a trovare mai la giocata di qualità. Tanti i cambi di formazione operati dal tecnico portoghese in vista del Leicester, ma le seconde linee non hanno dato le riposte attese. Specialmente l’attacco: Zaniolo ha fatto il possibile come prima punta, ma ha cercato con ostinazione la strada del gol con giocate un po’ fine a sé stesse.

Improponibile il giovane Felix, che continua a deludere: l’involuzione di questo ragazzino non sembra spingere Mourinho a fare altre scelte in attacco, con Shomurodov che entra solo nel quarto d’ora finale, tra l’altro senza combinare granché. Carles Perez ha provato a lasciare il segno con qualche conclusione dalla distanza, mentre sulle fasce si è visto più Maitland-Niles di El Shaarawy, poco incisivo a sinistra.

Il Bologna ha fatto la sua gara, prima cercando di pungere le Roma con Arnautovic, approfittando dell’assenza pesante di Smalling, e poi finendo il match chiudendosi a riccio alla difesa strenua del punticino. Gli emiliani però hanno hanno fatto la loro partita, onorando al massimo l’impegno e sfiorando il gol in un paio di circostanze: la Roma deve ringraziare un attento Rui Patricio per non essere uscita con una beffa dal match di ieri.

Il quadruplo cambio di Mou nell’ultima mezz’ora di gioco non è servito poi a dare i risultati sperati: l’allenatore, vista la scarsa qualità dei suoi, decide di inserire quattro titolari come Karsdorp, Zalewski, Pellegrini e Abraham, ma solo il terzino olandese e il capitano giallorosso cercano di dare una svolta alla partita.

E così la Roma deve accontentarsi del punticino, che le permette di salire di nuovo al quinto posto, raggiungendo la Lazio a quota 59 punti, a + 3 sulla Fiorentina, ma con l’Atalanta che, vincendo stasera, potrebbe rifarsi pericolosamente sotto. I giallorossi adesso devono concentrarsi unicamente sulla semifinale di ritorno col Leicester, una sfida decisiva che può portare la Roma a giocarsi una finale di una coppa europea dopo tempo immemore.

Questi tre giorni dovranno servire alla squadra per ricaricare le pile e trovare energie e motivazioni indispensabili per battere gli inglesi in una partita che non sarà per niente facile. Per pensare al rush finale in campionato ci sarà tempo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini