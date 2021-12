Felix torna negativo e si candida per Roma-Spezia

AS ROMA NEWS – Buone notizie giungono questa mattina da Trigoria sul fronte Felix Afena-Gyan: l’attaccante ghanese è tornato negativo al COVID.

A renderlo noto è stato lo stesso calciatore proveniente dalla Primavera giallorossa con un post su Twitter nel quale annuncia il suo rientro in gruppo dopo il tampone odierno.

Un’arma in più per l’attacco di Mourinho: Felix era stato decisivo nelle trasferte contro Cagliari e Genoa subentrando in campo negli ultimi venti minuti di gara. Contro i liguri era stato addirittura devastante, con una doppietta da capogiro.

Poi però la positività al Coronavirus ne ha frenato l’ascesa. Ora il ghanese è tornato disponibile e Mourinho lo porterà in panchina per la partita di lunedì contro lo Spezia. E chissà che non ci sia ancora bisogno della sua imprevedibilità e del suo estro per scardinare la retroguardia ligure.

Redazione Giallorossi.net