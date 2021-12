“ON AIR!” – ROSSI: “Mou durissimo coi giocatori, così si rischia di fargli venire strani pensieri”, MAGNI: La luna di miele con la squadra è finita”, AGRESTI: “Il girone di Conference della Roma è da 5”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma che aspetta il risultato degli altri e che va a favore nostro è un evento che non succede praticamente mai… Mourinho l’ho visto stranito male, e secondo me si è fatto sentire nello spogliatoio. Lui parla di comportamento “naif” che secondo me è un giudizio molto grave, in pratica ha dato ai calciatori degli scemi. L’incazzatura di Mourinho è molto grave. Lui è un allenatore straordinario, e ha tanti club che lo continuano a corteggiare nonostante sia fedelissimo alla causa. Ma se la Roma fa spezzoni di partita come quella di ieri, il pensierino a fine anno gli può venire…Perchè se tu vedi una squadra che invece di andare avanti va indietro, a fine anno Mourinho un pensiero lo fa. Non dico che c’è il pericolo che Mou vada via, ma che siamo nel pericolo di creare i presupposti per fargli venire il pensiero. E se succedesse una cosa del genere, facciamo la fine di Cartagine, ci buttano sopra il sale e non ci cresce più niente. Sarebbe una tragedia sportiva, e non solo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Con il nuovo modulo tattico, e andando avanti in coppa, sempre tre attaccanti servono e se partisse Mayoral poi ti servirebbe un altro attaccante. Visto soprattutto che Shomurodov fino a ora non ha confermato di valere la spesa fatta in estate…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se Mourinho serve a qualcosa, è di far capire alla Roma che deve comprare giocatori a chili… Lui a fine partita ti dice “mamma mia”… Mou serve a questo, a non stare a dire “magica Roma, abbiamo spaccato il Sofia“. Siamo arrivati primi, e ora questa coppa o la vinci oppure è stata una perdita di tempo… Della partita c’è poco da dire. Borja Mayoral ha fatto un bel gol, e secondo me è più forte lui di Shomurodov…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma passa come prima nel girone. Sulla partita non c’è tanto da dire, Mourinho mi ha dato una sensazione positiva. La luna di miele con la squadra è finita, ora è il momento di dare una sterzata a questi ragazzotti perchè alcuni atteggiamenti visti ieri ti rovinano le partite contro avversarie con non sono del livello del CSKA Sofia. La squadra è ancora molto immatura, bambina dal punto di vista della concentrazione e del carattere. Per quest’anno la Roma non è ancora competitiva…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Borja Mayoral mi sembra un giocatore che, nonostante sia stato chiamato in causa pochissime volte quest’anno, ha sempre dato il massimo. Io penso che la sua candidatura per Roma-Spezia debba essere seriamente presa in considerazione. E anche Abraham, che è stato spernacchiato, ieri ha realizzato il decimo gol stagionale, che non mi sembra un bottino così misero…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Il Bodo lo abbiamo illuso noi, abbiamo fatto tutto da soli. La Roma prende dei gol assurdi, Mancini per me è un buon giocatore ma sopravvalutato. Spesso è fuori posizione come Ibanez e Kumbulla. Non puoi prendere due gol del genere, anche se il secondo è colpa di Fuzato… Borja Mayoral? Lo stiamo perdendo, e non mi do una spiegazione del come un allenatore come Mourinho abbia avuto questa cecità se non per motivi di mercato. Non abbiamo ancora capito chi ha voluto comprare Shomurodov, molto probabilmente non lo sapremo mai, anche se mi sembra strano che Mourinho si faccia imporre un giocatore… Mayoral ha segnato 18 gol in 32 partite, una media da attaccante importante. C’è poi il problema Zaniolo, che ha un fisico possente che gli causa delle problematiche. Ha sempre problemi muscolari, e questa è una cosa sopra di noi, sopra il ragazzo, e forse anche sopra la medicina sportiva…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Voto al cammino della Roma in Conference League? Per me non si può andare oltre al 6…Campo pessimo, partita di medio-basso livello. Una volta sistemata pensavo finisse alla grande, invece la squadra è calata in maniera vistosa e dietro hanno combinato tanti pasticci. Il portiere poi… Io non sapevo nemmeno chi fosse Fuzato. I cambi non hanno dato alcun apporto. Mourinho non può essere contento. Bravo Mayoral che si è mosso bene con Abraham. La squadra è andata bene per un’ora ottenendo il triplo vantaggio, ma ha completamente mollato negli ultimi 30′ minuti. Bove io non lo conoscevo ma ha giocato bene per quella che è la sua tenuta fisica…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Voto alla Roma? Il girone l’avrebbe dovuto vincerlo con sei vittorie senza discutere. Aver preso 8 gol dal Bodo ed essere riuscita a passare da prima solo all’ultimo turno, dovendo ringraziare lo Zorya, per me è da 5… ”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il voto al girone della Roma è cinque. Se qualcuno ci avesse detto che la Roma avrebbe fatto un punto in due partite e preso 8 gol dal Bodo Glimt, nessuno ci avrebbe creduto. In questo girone la Roma esce con un evento storico: i sei gol presi sul campo del Bodo/Glimt…Non capisco perché Mayoral sia stato messo in disparte, ieri io ho visto bene solo lui…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Voto alla Roma? 6,5, perchè rimane la macchia di Bodo. Ma ha vinto il girone e ha rialzato la testa dopo quella partita che poteva lasciare un segno indelebile. Ieri tra mille difficoltà la Roma è riuscita a farcela, e per questo per me è da 6,5…”

