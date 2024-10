FEMMINILE, Roma-Milan 2-1: vittoria in rimonta delle giallorosse

AS ROMA NEWS – La Roma Femminile torna a vincere anche in campionato. Dopo la netta vittoria in Champions League contro il Galatasaray, le giallorosse battono in rimonta 2-1 il Milan al Tre Fontane nella 7a giornata della Serie A Femminile.

In avvio le ospiti si portano subito in vantaggio con la rete di Ijeh al 5′. Al 22′ la Roma ristabilisce l’equilibrio grazie a gran gol di Giugliano dal limite dell’area di rigore.

Nella ripresa è Giacinti, di testa, a regalare la vittoria alla formazione di Alessandro Spugna. Con questo successo la Roma sale al 4° posto a quota 12 punti, a -7 dalla Juventus capolista.