SERIE A: una super Fiorentina serve il set al Lecce (0-6), vittorie esterne anche per Atalanta (0-2 al Venezia) e Napoli (0-1 a Empoli)

ALTRE NOTIZIE – La Fiorentina di Palladino si presenterà alla prossima sfida contro la Roma in grande spolvero: questo pomeriggio i viola hanno travolto il Lecce al Via del Mare col punteggio tennistico di 6 a 0.

Show dei toscani, a segno con Cataldi (doppietta), Colpani (due gol anche per lui), Beltran e Parisi. Salentini in dieci poco prima dell’intervallo per l’espulsione di Gallo. Unica nota stonata per i viola, l’infortunio muscolare di Gumdundsson che lo mette a rischio per la partita di domenica prossima contro la Roma.

Vittorie esterne anche per Atalanta, che supera 2 a 0 il Venezia grazie ai gol di Pasalic e Retegui, e Napoli, che passa a fatica sul campo dell’Empoli con un rigore realizzato da Kvaratskhelia.

Giallorossi.net – T. De Cortis