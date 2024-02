FEYENOORD-ROMA: arbitra il rumeno Petrescu

NOTIZIE ROMA CALCIO – Sarà il fischietto rumeno Radu Petrescu a dirigere la gara di andata del play off di Europa League tra Feyenoord e Roma, in programma giovedì alle 18:45.

Gli assistenti saranno Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu. Il quarto ufficiale sarà Marcel Birsan. Il VAR sarà Cătălin Popa mentre l’AVAR sarà Ovidiu Haţegan.

Petrescu ha già arbitrato due volte la Roma: la prima volta nel marzo 2022, nel match valido per il ritorno degli ottavi di Conference League contro il Vitesse, con i giallorossi che, forti della vittoria per 1-0 all’andata, si sono accontentati di un sofferto 1-1 per andare avanti, con gol di Abraham allo scadere.

Petrescu ha diretto anche la gara casalinga contro l’HJK Helsinki, valida per la fase a gironi della scorsa Europa League, con la squadra di Mourinho che si è imposta con un netto 3-0.