Fienga conferma Fonseca. L’allenatore chiede rinforzi adatti al suo gioco per il salto di qualità

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Per la Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) Paulo Fonseca resterà ancora l’allenatore della Roma anche per la prossima stagione. Il Ceo Fienga, confermato da Dan Friedkin, ha piena fiducia nel portoghese e quindi appare molto difficile un improvviso cambio di rotta.

L’allenatore potrebbe incontrare il nuovo proprietario in Italia o in Inghilterra, comunque prima di ripartire con la nuova stagione. Per Fonseca sarà l’anno della verità: la squadra nelle coppe ha deluso, in campionato è stata più vicina al 6° posto che al 4° e molti giocatori (in primis Kluivert e Ünder) non sono stati valorizzati.

La squadra inoltre, scrive la Gazzetta dello Sport, gli chiede di scegliere un sistema di gioco e andare avanti con quello, e non è detto che si prosegua con la difesa a tre. Fonseca chiede alla società giocatori adatti alle sue idee, possibilmente esperti. Il club cercherà di venirgli incontro ma, anche da lui adesso ci si aspetta un salto di qualità.

Fonte: Gazzetta dello Sport