Roma col problema portiere: Pau Lopez finisce sul mercato

ULTIME NEWS AS ROMA – C’è un nodo da sciogliere dentro la Roma ed è anche piuttosto importante: si tratta del portiere, sottolinea oggi il Corriere della Sera (G. Piacentini). Un ruolo particolarmente delicato che negli ultimi anni è rimasto irrisolto dopo la cessione di Alisson.

Prima Olsen e poi Pau Lopez non hanno dato garanzie tra i pali e così, nonostante gli investimenti fatti per trovare un portiere all’altezza, il problema numero uno resta intatto. Lo spagnolo, arrivato a Roma con grandi aspettative visto il prezzo pagato, ha deluso.

La micro frattura al polso rimediata nel primo allenamento post lockdown ne ha condizionato il rendimento: sono più i punti persi per colpa sua rispetto a quelli guadagnati per merito. Pau Lopez, scrive il Corriere della Sera oggi, è sul mercato, ma non sarà per niente facile cederlo: per non fare una minusvalenza, infatti, la Roma dovrà trovare una squadra disposta a pagare almeno 18 milioni. Una bella gatta da pelare per il prossimo direttore sportivo.

Fonte: Corriere della Sera