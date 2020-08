Con Sabatini ds torna l’ipotesi Mihajlovic

NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca resta sotto esame, racconta oggi Il Messaggero (S. Carina). L’allenatore portoghese non ha convinto pienamente e i risultati ottenuti alla guida della Roma in questo primo anno non sono di certo esaltanti. Ma la nuova proprietà ha i tempi troppo stretti per pensare a un cambio di tecnico.

Tra meno di 20 giorni la stagione ripartirà, e bisogna prima di tutto capire se il prossimo direttore sportivo avrà già in mano un allenatore da mettere sulla panchina giallorossa al posto di Fonseca. Con Sabatini in giallorosso ad esempio il ds proverebbe a portare con sé Sinisa Mihajlovic.

Al momento però la soluzione più probabile è che il portoghese abbia una nuova chance. Stavolta però la Champions sarà il metro di giudizio della nuova proprietà: l’obiettivo minimo sarà il quarto posto, senza il quale Fonseca verrebbe bocciato e stavolta senza appello. Stare per tre anni senza l’Europa che conta può pesare anche ad un magnate come Friedkin.

Fonte: Il Messaggero