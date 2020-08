Nuovo ds Roma, è corsa a due Sabatini-Pradè

AS ROMA NEWS – La scelta del prossimo direttore sportivo della Roma è quella più impellente e sarà molto probabilmente il primo cambio apportato dalla nuova proprietà targata Friedkin.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), la corsa sembra essersi sostanzialmente ridotta a due nomi: il favorito è Daniele Pradè, il cui nome è tornato in quota. L’alternativa più forte al momento è quella rappresentata da Walter Sabatini, anche lui ds con un passato in giallorosso che ha lasciato un segno.

Entrambi si sono detti disponibili a rientrare a Trigoria. In forte ribasso le quotazioni di Paratici, che preferirebbe un’esperienza all’estero in caso di addio alla Juve, e Berta, che difficilmente lascerà l’Atletico Madrid. Non è da escludere invece il ritorno di Francesco Totti come direttore tecnico: Friedkin vuole un uomo forte di calcio all’interno del club, e chissà che non si giochi la carta a sorpresa, riportando il capitano dentro la Roma.

Fonte: Gazzetta dello Sport