Friedkin non si tira indietro: è pronto a investire per ridare entusiasmo alla piazza

AS ROMA NEWS – Dan Friedkin vuole restituire il sorriso ai tifosi giallorossi dopo una stagione complicata e ricca di insuccessi. Il texano, racconta oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri) è pronto a mettere mano al portafoglio per rendere il club più competitivo.

La situazione in casa Roma non è semplice, scrive oggi il giornale, visto il rosso in bilancio e la rosa scombiccherata costruita da Petrachi e Fonseca, ma Friedkin è abituato alle sfide e non è tipo che si tira indietro. Il suo modus operandi è stato simile in tutte le avventure finanziarie nelle quali si è lanciato a capofitto, anche perché in molti casi (cinema, viaggi, adesso lo sport) si trattava anche di sue passioni.

Il magnate nato in California ma residente a Houston seguirà i consigli di Fienga ma è anche deciso a investire se dovesse presentarsi un’occasione per ridare appunto entusiasmo alla piazza e non rischiare un’altra stagione deprimente.

Fonseca al momento resta il favorito per la panchina, ma occhio al “ticket” Sarri-Paratici: il ds è la figura preferita per affrontare un mercato pieno di difficoltà. Il duo sarebbe una soluzione di primissimo piano per ricostruire la squadra che è arrivata quinta senza mai lottare veramente per la zona Champions.

