FIENGA: “Friedkin arrivato in un momento particolare, ci sono tante scadenze. Mercato? Abbiamo scelto di stabilizzare la rosa”

AS ROMA NOTIZIE – Il Ceo giallorosso Guido Fienga ha parlato oggi dell’arrivo di Dan Friedkin a Roma e del lavoro che la nuova proprietà sta affrontando in questo momento di transizione:

“L’entrata del gruppo Friedkin è arrivato in un timing particolare, cioè al centro di due stagioni senza soluzioni di continuità e con un mercato al centro“, le parole del dirigente giallorosso durante la conferenza stampa di presentazione della nuova partnership con Tiscali.

“C’è tanto lavoro, che stiamo cercando di fare seriamente in un momento con tante scadenze, come aumento di capitale e adempimenti finanziari. Stiamo lavorando in maniera congiunta e veloce, non può che funzionare bene“, ha proseguito Fienga.

“Il nuovo accordo con Tiscali è frutto della crescita della Roma. La nuova proprietà è entrata per far crescere ancora di più il club”. Quindi sul mercato: “Sottolineo che dall’anno scorso abbiamo fatto una scelta di stabilizzare la rosa mantenendo i giocatori che più ci risultano congeniali al nostro progetto. Questa scelta con i Friedkin sarà rinforzata.

Stiamo lavorando mettendoci la massima serietà per un progetto stabile, che ogni anno si migliora. Credo che se ogni anno facciamo un po’ meglio dell’anno prima, i risultati arriveranno. Non dobbiamo mettere in discussione tutto, ma correggere e investire nella giusta direzione”.

Redazione Giallorossi.net