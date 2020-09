LIVE – De Sciglio, Roma e Juve d’accordo: sarà inserito nell’affare Dzeko. Possibile prestito con diritto di riscatto, manca solo l’ok del giocatore

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 19:30 – La Roma e la Juventus hanno deciso di inserire Mattia De Sciglio nell’affare che porterà Edin Dzeko in bianconero. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore in questi minuti deve decidere se accettare il trasferimento in giallorosso. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

ULTIMI AGGIORNAMENTI – Trova conferme la voce di Mattia De Sciglio alla Roma. I giallorossi stanno trattando l’affare con la Juve parallelamente all’operazione Dzeko, riferisce Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport. Si parte da una valutazione di 10 milioni di euro per il terzino.

Continuano i contatti tra #ASRoma e #Juventus per Mattia #DeSciglio (chiede quinquennale): l’operazione viaggia parallelamente a quella #Dzeko-Juve. Un po’ come capitò con Bonucci-Milan e l’approdo del terzino in bianconero nel 2017. Valutazione €10M. #calciomercato https://t.co/0guNHw0upF — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 15, 2020

Non è da escludere che alla fine i due club possano intavolare un accordo vantaggioso per entrambe, con Dzeko in bianconero e De Sciglio in giallorosso con valutazioni che permettano a entrambe una buona plusvalenza.

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma bussa alla porta della Juventus e chiede Mattia De Sciglio, terzino di 27 anni che i bianconeri prelevarono dal Milan per 12 milioni di euro nel 2017. Lo riferisce l’edizione odierna di Tuttosport.

I giallorossi, a caccia di un rinforzo per la fascia destra, stanno seriamente pensando al calciatore bianconero che con la maglia della Juve non è riuscito a trovare molto spazio vista la concorrenza. Ecco perchè a Torino sono disposti a lasciar partire il ragazzo.

De Sciglio è valutato circa 10 milioni, ma si può trattare: la Roma spinge per un pagamento dilazionato nel tempo, anche se non si esclude il prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di un certo numero di presenze. La trattativa può svoltare nei prossimi giorni, indipendentemente da Dzeko.

Fonte: Tuttosport