Milik verso il sì: tra oggi e domani la risposta. E nell’affare col Napoli ci finisce Bouah

AS ROMA CALCIOMERCATO – Più sì che no, ma una risposta chiara e definitiva da parte di Milik non è ancora arrivata. La Roma attende, ma fra oggi e domani, rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), l’attaccante polacco scioglierà le sue riserve accettando il trasferimento in giallorosso.

Per lui è pronto un quinquennale da 4,5 milioni a stagione, più 500mila di bonus e un ulteriore premio se in questi anni vincesse la Scarpa d’Oro. L’operazione col Napoli è chiusa per 3 milioni per il prestito, riscatto a 15 e 7 di bonus.

La vera novità rivelata oggi dalla Gazzetta dello Sport sarebbe la presenza del cartellino di Devid Bouah nel riscatto dell’attaccante: in questo modo il giovane terzino finirebbe ai partenopei la prossima stagione.

Fonte: Gazzetta dello Sport