Milik, Kumbulla e De Sciglio: così Friedkin abbatte l’età media e il monte ingaggi della Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Nel giro di poche ore il mercato giallorosso si accende e a Trigoria stanno per arrivare un nuovo difensore centrale, un attaccante e un rinforzo per la destra. La Roma cambia rotta, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) e decide di puntare su ragazzi di fragorosa prospettiva e straordinaria affidabilità.

Agli ordini di Fonseca ci saranno Kumbulla, 20 anni, De Sciglio, 27, e Milik, 26. Età media di 24,3 contro i 32,6 di quelli che hanno salutato. Se riuscisse la cessione anche di Fazio e Perotti i calciatori over 30 rimarrebbero soltanto 3: Mirante, Mkhitaryan e Pedro.

Anche il monte ingaggi ne gioverà: in uscita un terzetto che percepiva circa 26 milioni lordi, mentre in entrata si attesta intorno ai 17. Una notizia importante per la Roma. Friedkin, con l’aiuto di Fienga, vuole risanare il club mettendo i conti in ordine.

Fonte: Gazzetta dello Sport