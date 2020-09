Roma, in arrivo un altro difensore: Smalling o Pezzella. Offerto Nacho

AS ROMA NOTIZIE – Dopo aver praticamente chiuso l’affare Kumbulla, che oggi sbarcherà nella Capitale per effettuare le visite mediche, la Roma proverà ad accontentare Fonseca con l’acquisto di un altro difensore centrale che possa permettergli di schierare la difesa a tre senza grossi problemi.

Stando a quanto racconta oggi Leggo (F. Balzani), i giallorossi non hanno perso le speranze di arrivare a Chris Smalling, anche se il nuovo assalto è rinviato dopo che gli inglesi hanno detto no all’ultima proposta dei giallorossi. Ma ovviamente, dopo aver speso così tanto per Kumbulla, le possibilità di arrivare a dama col centrale dello United si abbassano.

E così ora si valutano alternative: tra queste spicca il nome di German Pezzella, 29 anni, difensore argentino della Fiorentina che ai giallorossi è sempre piaciuto. In queste ore poi, rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina) è stato offerto un nome che possiamo definire un grande classico: quello di Nacho Fernandez.

Il giocatore spagnolo, 30 anni, viene però da una stagione a dir poco turbolenta: a ottobre ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio e dopo il lockdown s’è fermato di nuovo per una lesione muscolare al retto femorale destro. Il suo arrivo a Trigoria sarebbe comunque subordinato alla partenza di Fazio e Jesus.

Fonti: Leggo / Il Messaggero