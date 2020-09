“ON AIR!” – CORSI: “Dzeko alla Juve e Kumbulla alla Roma, come si può essere felici?”, NISII: “La cessione di Edin è imparagonabile alle precedenti”, BERSANI: “Il nostro mercato lo decidono gli altri, è questo che immalinconisce”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Izzo era l’alternativa a Kumbulla. La Roma vuole prendere un centrale dominante. De Sciglio? E’ complessivamente più forte di Karsdorp, l’unico dubbio è sulle condizioni fisiche nella continuità della stagione. Kumbulla calciatore di prospettiva, ma è un’operazione che è giusto fare se aggiunta ad altri calciatori di esperienza. Entro il 5 ottobre arriverà un difensore d’esperienza…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Come vedete De Sciglio ma anche Milik hanno qualche dubbio a venire a Roma. Il fatto che qui non si vince lo sanno anche all’estero, non c’è bisogno di vivere in Italia per sapere quali sono i risultati sportivi della Roma, però Smalling o Pedro non hanno avuto dubbi a venire. Ma non sarà anche colpa del fatto che qua c’è un bombardamento giornaliero sul fatto che quello è una pippa, quell’altro non è buono, mentre chi va via improvvisamente diventa un fenomeno… Di De Sciglio, se andrà via tra un anno dopo una stagione discreta, diranno: “Ma come si fa a mandare via De Sciglio“. Questa è Roma! Quelli che facevano i fotomontaggi di Dzeko con gli occhiali neri e il bastone, sono gli stessi che oggi dicono: “Ma come si fa a mandare via Edin?”...Si fa che ha quasi 35 anni, e bisogna guardare avanti…”

Federico Nisii (Tele Radio Stereo): “Sono ore febbrili sul mercato. Il primo compito di Friedkin è ristrutturare totalmente, dare respiri ai conti e a un bilancio più che allarmante. Certo, ora non è che ti puoi presentare con una squadra da decimo posto, altrimenti i conti peggioreranno ancora di più. Al momento le esigenze sono abbassare l’età media e il monte ingaggi, e ridurre il passivo di bilancio migliorando il passivo tra costi e ricavi. Ecco perchè la Roma è arrivata alla decisione sofferta di cedere un grande calciatore che ha 35 anni fra poco e che pesa 15 milioni di lordo. E’ evidente che è quello il motivo. Non si può equiparare la cessione di Marquinhos o Lamela, Alsson o Salah, con quella di Dzeko. Ma come si fa a presentarla allo stesso modo? La Roma non rinuncia allo Dzeko 25enne per prendere Milik, ma allo Dzeko 35enne per prendere Milik, che per me è stra-sottovalutato, e che ha 26 anni…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Kumbulla? Il giocatore è buono, ma il prezzo…Alla fine tutti quei soldi li dovrai dare, e ricordiamoci di quello che è successo con Schick che poi è stato un problema. Se alla Roma torna Smalling è una cosa, se non c’è è differente. Il suo arrivo incide tanto, sposta parecchio. Io con questa formazione, Pau Lopez, Mancini, Ibanez, Kumbulla, De Sciglio, Veretout, Diawara, Spinazzola, Pellegrini, Mkhitaryan e Milik, non lo mica dove arrivi… Se dovesse tornare Smalling, allora tra lui, Milik, Kumbulla, vuol dire che stai investendo 50-60 milioni. Perchè pensavamo che il mercato fosse finanziato dalle cessioni di Under e Kluivert, e invece loro stanno ancora qua…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io continuo a credere che Smalling arriverà alla Roma, però te la faranno sudare tantissimo. De Sciglio? E’ il timbro che mette il sigillo di Dzeko alla Juventus con una valutazione più alta. Sarebbe già una bella notizia se dal 6 ottobre annunciassero il prossimo direttore sportivo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Kumbulla è un ottimo prospetto, è un millenial di valore. A oggi la Roma ha la difesa più giovane, come batteria di centrali è la più giovane di serie A. Io continuo a credere che Smalling tornerà, ma c’è una variabile: le partite che si giocheranno a mercato aperto. Se si fa male un difensorenell’Everton, per dirne una, allora rischi che ti passano davanti e perderlo… Per Kumbulla è stata un’operazione lampo, e quindi l’effetto sorpresa ce lo dobbiamo sempre aspettare, ci sono sempre nomi che possono uscire quando meno te l’aspetti… C’è uno stato d’animo di depressione e malinconia totale per la dinamica che s’è creato intorno alla Roma, perchè alla fine è la Juve che decide per te. La Roma si prende quello che decidono gli altri. Speriamo che sia così solo per questa finestra di mercato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io non ce l’ho con nessuno, non ce l’ho con Friedkin o coi tifosi della Roma, ma quando leggo sui giornali che i tifosi della Roma sono contenti perchè abbiamo scippato Kumbulla a Tare, a me mi prende un colpo… Io questa mattina mi sarei aspettato piuttosto i romanisti avvelenati perchè Dzeko finirà alla Juve. Io non capisco più i tifosi della Roma… Cari Friedkin, attenti a chi avete come dirigenti: farvi spendere 30 milioni per un giocatore che ha fatto solo un anno, allora ci risiamo con Pallotta… Solo che prima i soldi non erano di Pallotta, questi invece sono soldi vostri…state attenti…”

David Rossi (Roma Radio): “Kumbulla? Oggi possiamo confermare che arriverà a Roma per fare le visite mediche. Quando si parlava di un grandissimo obiettivo dell’Inter e della Lazio, si diceva che non si poteva giocare senza di lui, che qua non ce lo potevamo permettere. Ora che Kumbulla viene qui a fare le visite mediche qua, allora non si sa se è più tanto buono, e si comincia a dire che forse lo hai pagato troppo… Aspettiamo, ci sono altre operazioni in uscita e in entrata. Io aspetto il 5 ottobre, vediamo quello che succede, poi commenteremo. Se le cose vanno in questa direzione, l’indirizzo mi sembra ben preciso. E’ molto serio lavorare senza proclami…”

Camilla Spinelli (Radio Radio): “Io non accollerei delle colpe a Fonseca se vuole giocatori di un certo tipo al posto di altri, e non darei colpe alla società se compra giocatori che per qualcuno invece non vanno bene a Fonseca. E’ evidente che c’è la volontà di svecchiare la rosa: Dzeko, se andrà via, e Kolarov sono i più anziani dello spogliatoio, e si prendono giovani di prospettiva…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma alla fine spende 23 milioni per Kumbulla, considerato Cetin… Mi chiedo come mai non lo abbia preso la Lazio, è un peccato…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Kumbulla è un bravo giocatore, è una bella scommessa che io farei, soprattutto perchè la Roma non è in Champions. Avrei avuto qualche perplessità di lui alla Lazio, perchè non so quanto sia pronto per giocare la Champions. Ma insieme a lui serve un difensore d’esperienza, io non mi arrendo per Smalling… Pedro è un ottimo giocatore, De Sciglio la Juve voleva piazzarlo…è chiaro che la Roma al momento è più debole, e ricordatevi che l’anno scorso è arrivata quinta eh, mica prima…”

Franco Melli (Radio Radio): “Kumbulla? Con questa formula mi sembra un buon affare per la Roma, secondo me ha fatto bene. La Lazio voleva dare 20, mentre a 25 il prezzo è equo. Se la Roma manda via i giocatori migliori perchè non vanno d’accordo con Fonseca, del quale fra l’altro non sei del tutto convinto, e allora magari facevi prima a mandare via l’allenatore…Senza Smalling, Dzeko, Kolarov e Florenzi e con Kumbulla, De Sciglio e Milik, la Roma è meno forte dell’anno scorso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A me questa storia che Milik è così sottovalutato mi dà un fastidio. Certo, al momento ci perdi tra Dzeko e Milik… Kumbulla è un ragazzo giovane che merita attenzione, ma la squadra al momento è meno forte di quella dell’anno scorso… De Sciglio? Secondo me è forte, ma purtroppo ha spesso infortuni…però speriamo che l’aria di Roma gli faccia bene… Le cessioni? Fonseca secondo me non voleva più certi giocatori, che hanno una personalità e che si sono scontrati con l’allenatore. Sotto questo aspetto la società sta seguendo le volontà del proprio tecnico…”

Redazione Giallorossi.net