Radio Radio: “Dzeko e Fonseca sono arrivati alle mani dopo il Siviglia, ecco perchè Edin vuole andarsene”

AS ROMA NEWS – Una lite, che per poco non degenerava in una rissa. Un brutto scontro fisico tra Paulo Fonseca e Edin Dzeko sarebbe il motivo per cui il bosniaco sta per lasciare la Roma.

Lo rivela in questi minuti Ilario Di Giovambattista di Radio Radio. Tutto succede nello spogliatoio al termine di Siviglia-Roma, partita che i giallorossi hanno perso malamente venendo eliminati dall’Europa League.

E’ a quel punto che gli animi si scaldando: Dzeko e Fonseca litigano, vengono alle mani, e solo l’intervento di Fazio evita guai peggiori. Da qui i mal di pancia del bosniaco e la decisione di accettare la corte di Pirlo e della Juventus.

Fonte: Radio Radio