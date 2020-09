LIVE – Giallo Milik, Gazzetta.it: “Ha rifiutato la Roma”. Radio Kiss Kiss: “Falso, sta per firmare coi giallorossi”. Tutti gli aggiornamenti

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 14:40 – Giallo sul rifiuto (a questo punto presunto) di Milik alla Roma. Stando a quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, l’attaccante polacco non avrebbe detto di no ai giallorossi, anzi, l’affare sarebbe a un passo.

Queste le parole di Valter De Maggio, direttore dell’emittente radiofonica molto vicina al club partenopeo: “Non è vero che Milik abbia detto no, anzi da fonti molto importanti mi ribadiscono che ormai ci siamo, è ad un centimetro dalla Roma. Mi confermano che ormai si è vicinissimi. Milik sta per firmare con la Roma”. (Fonte: Tuttonapoli.net)

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 14:00 – Arkadiusz Milik dice no alla Roma. Il centravanti polacco ha rifiutato il contratto quinquennale a 5 milioni a stagione (molto più di quanto guadagna al Napoli) perchè non convinto della destinazione capitolina.

Il colpo di scena è arrivato poco fa ed è stato svelato da “Gazzetta.it” (C. Laudisa). Se il giocatore non cambierà idea, Edin Dzeko resterà in giallorosso, dato che la Roma non ha in mano alternative valide al centravanti. In dubbio anche l’affare De Sciglio, strettamente legato alla trattativa in piedi con la Juventus per il bosniaco.

ULTIME NEWS AS ROMA – Arkadiusz Milik a un passo dalla Roma, già oggi potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

I due club infatti sono ormai vicinissimi all’accordo sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto e bonus di 5 milioni in caso di raggiungimento della zona Champions per un affare complessivo di circa 25 milioni di euro.

Alla felice conclusione dell’affare manca solo il sì definitivo del giocatore, al quale la Roma ha offerto un contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro. L’attaccante è stimolato anche dalla possibilità di avere quella continuità che non ha mai avuto a Napoli. Intanto Dzeko sta pressando per andare alla Juve, la telefonata dei giorni scorsi di Pirlo lo ha rassicurato sul progetto bianconero.

Fonte: Gazzetta dello Sport