Roma, c’è distanza col Verona per Kumbulla: i veneti chiedono 30 milioni compreso Cetin. Tutti gli aggiornamenti

ULTIMO AGGIORNAMENTO – C’è ancora un po’ di distanza tra la Roma e il Verona per Kumbulla. I giallorossi lo valutano 25 milioni, compresi i 7 fissati per il riscatto di Cetin da parte dei veneti. I gialloblu invece chiedono 30 milioni compreso il cartellino del difensore turco. Distanza colmabile, la trattativa prosegue spedita. (Fonte: Gazzetta.it)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ecco il primo colpo dell’era Friedkin, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: si tratta di Marash Kumbulla, 20 anni, difensore centrale del Verona, proprio l’avversario che la Roma affronterà sabato nel primo impegno stagionale.

Il ventenne albanese dovrebbe arrivare nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. In realtà i giallorossi ne potrebbero offrire 25 più Cetin, in prestito con diritto di riscatto al Verona per 7 milioni.

Kumbulla è un centrale forte fisicamente, molto bravo nel gioco aereo e in marcatura. Cresciuto nelle giovanili del Verona, il difensore albanese ha esordito in serie B con la maglia dei grandi del Verona nel 2018 per poi diventare addirittura un titolare con l’arrivo di Juric, collezionando 26 presenze e una rete.

Il ragazzo, pur essendo nato in Italia da genitori albanesi, decide di vestire la maglia dell’Albania con la quale ha fatto tutta la trafila partendo dalle giovanili e arrivando già a esordire con la nazionale maggiore.