FIORENTINA-ROMA 2-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pareggio all’ultimo respiro per la Roma che si porta a casa un punto prezioso dal Franchi rimontando per due volte la Fiorentina.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Franchi di Firenze per affrontare i toscani nel match valido per la ventottesima giornata di campionato:

Svilar 8 – Nel primo tempo viene bombardato dai viola, e quando non ci arriva lui è Paredes a salvare la porta. Nella ripresa tiene a galla i suoi parando un rigore decisivo, che permette poi alla Roma di pareggiare una partita che sembrava ormai persa.

Mancini 4 – Prestazione horror contro un Sottil scatenato. La sua gara si conclude con una sostituzione alla mezz’ora. Dal 32′ Huijsen 5 – Entra e si prende subito il giallo. Poi si sistema da esterno destro, ma non funziona granché. Lascia davvero troppa libertà a Biraghi nell’azione del raddoppio toscano.

Llorente 7 – Si piazza su Belotti e la marcatura funziona a corrente alternata. Ma nel finale veste i panni del bomber di razza con un gol bellissimo che vale davvero tanto.

Ndicka 6,5 – Troppo passivo in marcatura su Ranieri in occasione dell’1 a 0 viola. Si riscatta con due interventi, prima su Belotti e poi su Bonaventura. Decisivo nell’azione del pareggio con un assist pregevole per Llorente a capovolgere a suo favore la prestazione serale.

Angelino 6 – Schierato a sorpresa come esterno destro del 3-5-2 ridisegnato a sorpresa da De Rossi. Il risultato è davvero molto deludente, e le colpe sono solo parzialmente del terzino spagnolo. Nella ripresa torna ad agire a sinistra e le cose cambiano. Dall’80’ Spinazzola sv.

Cristante 5,5 – Un errore madornale permette a Belotti di calciare in porta. Male nel primo tempo, meglio nella ripresa. Sfiora anche il gol.

Paredes 5 – Provvidenziale sulla linea dopo un destro di Belotti. La squadra non gira, e lui ne paga lo scotto. Nel finale è ingenuo con quella leggera trattenuta sul Gallo, fortunatamente ci pensa Svilar. Dall’80’ Pellegrini 6,5 – Ingresso in campo decisivo, suo il cross a servire Ndicka nell’azione del pari giallorosso.

Aouar 5,5 – Un bel ripiegamento difensivo è l’unica cosa di apprezzabile che compie nei primi 45 minuti, il gol nei secondi 45. Troppi errori, tra cui quello in occasione del raddoppio di Madragora, e poca incisività all’interno del match. Deve fare molto di più, e la rete non gli basta a salvare la prestazione.

El Shaarawy 5 – Torna a giocare da esterno a tutta fascia nel 3-5-2 e sembra spaesato. Corre a vuoto. Dal 72′ Zalewski 6 – Inserito per dare più freschezza alla fascia, c’è anche il suo zampino nel pari giallorosso.

Dybala 6 – Primo tempo senza idee. Gioca sulla propria trequarti, lasciando troppo isolato Lukaku. Nella ripresa cresce di intensità, complice il ritorno al 4-3-3, e da una sua giocata arriva il pari giallorosso. Dal 72′ Baldanzi 6 – Cerca il guizzo, senza successo.

Lukaku 5 – Squillo di tromba dopo pochi secondi di match che lascia ben sperare. Poi però la squadra smette di giocare, e lui sparisce dal campo. Anche nella ripresa, nel momento migliore dei suoi, si vede troppo poco.

DANIELE DE ROSSI 5 – Incomprensibile la scelta di cambiare un sistema rodato affidandosi a soluzioni discutibili. Sbaglia completamente la mossa Angelino alto a destra. Nella ripresa cerca di sistemare le cose, e ci riesce in parte. Il pareggio è l’unica cosa di buono di una partita su cui riflettere per non commettere più certi errori.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!