ITALIANO: “Altri punti buttati, la malasorte ci perseguita. La cosa positiva è aver messo in difficoltà la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Franchi contro la Roma.

Di seguito tutte dichiarazioni del tecnico dei toscani ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Nel primo tempo una bella Fiorentina. Quanto le rode questo punto?

“Arriva ancora per l’ennesima volta a tempo scaduto. Non possiamo ancora una volta buttare via una prestazione bella, di qualità, di sacrificio. Dispiace perché possiamo far bene sull’ultimo pallone, veniamo castigati per l’ennesima volta. Poi tutti gli avversari mirano l’incrocio e lo prendono, in questo senso abbiamo anche un po’ di malasorte che continua a perseguitarci. Per il resto abbiamo fatto una bella prestazione, contro una squadra forte e in salute, li abbiamo messi in difficoltà e ci teniamo la prestazione. A due mesi dalla fine non puoi star lì a recriminare. Archiviare e pensare al prossimo impegno”.

Un altro rigore sbagliato.

“Spiegazione? Ci siamo fermati più di una volta a batterli con i rigoristi, tutti quelli che hanno sbagliato sono rigoristi. Più di provarli, batterli e ribatterli non possiamo fare. Sta sbagliando gente che è preposta a batterli, gente che in allenamento li segna. In questo momento paghiamo in maniera eccessiva i rigori sbagliati. Ogni volta che abbiamo sbagliato abbiamo perso punti. Ma lo sappiamo, ci stiamo lavorando tanto e continueremo a farlo”.

Avete persi punti da queste situazioni.

“Il rigore è un gesto tecnico particolare, serve freddezza e lucidità. È un momento troppo importante, un vantaggio enorme in questo sport che va sfruttato. Sono partite non vinte, amarezza che vanno smaltite velocemente. Giovedì abbiamo un’altra gara importante, è inutile tornarci. Di positivo c’è che oggi è che abbiamo giocato alla grandissima contro una squadra forte. Se queste sono le prestazioni e lo spirito, sono sicuro vinceremo qualche partita in più e siamo sulla strada giusta per il finale di stagione”.

La prestazione? Avete impiegato qualche minuto per capire come mettervi dopo che la Roma è tornata a 4.

“Con il passare dei minuti siamo venuti fuori. Loro sono tornati con la difesa a 4, con Paredes che si abbassava e i primi minuti non siamo riusciti a dare pressione. Poi abbiamo preso le misure e abbiamo aggiustato la pressione della palla, che se non la fai forte Paredes vede il campo e va in profondità. Quando abbiamo preso le misure abbiamo creato occasione per fargli male. Dobbiamo crescere ancora su alcuni aspetti”.

Perché i dettagli vanno sempre in negativo?

“Parliamo di una linea difensiva che fa più fatica a salire a fine partita. Ci sta che non sei lucido come a inizio partita. Il dettaglio è il rigore, è tenere palla, buttare in area la palla. Sul gol è riuscito tutto perfetto a loro e ci può stare. Quando parlo di dettagli, dico una palla inattiva, tirare fuori furbizia, malizia, capire le situazioni. Questo è il dettaglio che non ci sta facendo vincere alcune partite”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!