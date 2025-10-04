FIORENTINA-ROMA, i convocati di Gasperini: out Angelino, c’è Dybala

Domani alle ore 15 la Roma affronterà la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi in occasione del match valido per la sesta giornata di Serie A e Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro i toscani.
Nell’elenco compare anche Paulo Dybala, il quale torna a disposizione dopo l’infortunio rimediato contro il Torino. Assente a sorpresa invece il terzino spagnolo Angelino, colpito dall’influenza. OPut anche Bailey. Di seguito l‘elenco completo dei convocati.
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Wesley.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.
Angelino è in un periodo negativo che spero possa mettere da parte lavorando in allenamento , è un giocatore forte
Per me Soulè resta al momento un incompiuto,
sbaglia 9 azioni su 10, ma a volte imbrocca meravigliosamente quella giusta e ce lo ricordiamo per quella- ma spesso fa morire l’azione sui suoi piedi, o fa tiri improbabili.
A oggi, vale un Menez, un Gervinho-
Certo anni luce da Dybala, al netto dei guai fisici.
Qualcuno in tribuna si domandava sorpreso come mai Rensch in campo a sinistra quando in panca c’era Angelino….penso che se non è convocato oggi evidentemente neanche giovedì stava male….
qualcuno aveva già malignato…. incomprensibile sta cosa ma come si fa a non capire che va a nostro danno?
mi auguro di essere smentito ho paura che domani non risolviamo i problemi della fiorentina
Lo scorso anno con Juric fini 5a 1, di quella formazione sono titolari domani 8 giocatori a esclusione di Dybala, Pisilli e Hermoso…quindi campagna aquisti che è andata in malora… Mai vista una cosa del genere, cioè che di tutti i giocatori acquistati nel calciomercato non ne vada in campo neanche uno,(osservando la probabile formazione) in pratica abbiamo preso le riserve…
Lo scorso anno la Roma fini a 69 punti,sfiorando la champion, fece 23 punti all’andata, quota che quest’anno dovrebbe essere facilmente superabile visto che dopo 5 partite ne abbiamo già 12.Il problema è vedere se al ritorno saremo capaci di farne 46…
