FIORENTINA-ROMA: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il meteo del match

AS ROMA NEWS – Recuperato Karsdorp, si apre a destra il primo ballottaggio in vista di domani sera nella Roma, con De Rossi intenzionato a cambiare qualcosa nell’undici schierato giovedì con il Brighton: Celik ha ben figurato in coppa e si gioca una maglia con l’olandese.

Quasi certo l’impiego di Angelino a sinistra, mentre al centro della difesa out Smalling per un trauma contusivo alla caviglia: il centrale inglese non ha svolto la rifinitura e non sarà convocato. Ballottaggio tra Llorente e Ndicka per un posto al fianco di Mancini. Ma non è escluso anche il ricorso alla difesa a tre, che al momento parte leggermente più indietro rispetto al consueto 4-3-3.

A centrocampo ok Paredes, a rifiatare potrebbe essere Pellegrini: Bove giocherà titolare. Out Renato Sanches, che ha accusato un affaticamento muscolare. In attacco altri rebus: Dybala e Luaku dovrebbero partire ancora una volta titolare, mentre El Shaarawy potrebbe restare a riposo con Zalewski rilanciato dal primo minuto. La rifinitura svolta oggi non ha sciolto i ballottaggi. Novità per quanto riguardo il ritiro prepartita: la squadra resterà a Trigoria e partirà solo domani mattina per Firenze con un volo diretto.

QUI FIORENTINA – Italiano recupera in extremis Martinez Quarta e Arthur, destinati a partire dall’inizio. A centrocampo col brasiliano spazio a Duncan, se l’ex Juve non dovesse farcela toccherà a Mandragora.

Nel 4-2-3-1 disegnato dall’allenatore viola spazio a Nico Gonzalez e Sottil sulle fasce, con Bonaventura ad agire sulla trequarti. In attacco la punta centrale sarà proprio l’ex giallorosso Belotti.

IL METEO DEL MATCH – Giornata piovosa attesa per domenica sul capoluogo toscano: attese precipitazioni abbondanti nel corso della giornata, che però dovrebbero attenuarsi verso la serata. Da valutare dunque come reggerà il campo del Franchi.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste dunque le probabili formazioni di Fiorentina-Roma, 28esima giornata di campionato in programma domenica 10 marzo alle 20:45, diretta tv su DAZN:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil, Belotti.

ROMA (4-3-3): Svilar, Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino, Bove, Paredes, Cristante, Dybala, Lukaku, Zalewski.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

