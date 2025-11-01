Fiorentina, ufficiale: risoluzione consensuale con il ds Daniele Pradè

La Fiorentina e Daniele Pradè si separano ufficialmente. Con una nota pubblicata sul proprio sito, il club viola ha annunciato la risoluzione consensuale del rapporto professionale con il direttore sportivo.

“ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè”, si legge nel comunicato della società.

Il club, attraverso le parole del presidente Rocco Commisso, di sua moglie Catherine e del direttore generale Alessandro Ferrari, ha voluto ringraziare il dirigente per gli anni di collaborazione: “La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità.”

Infine, il messaggio personale della proprietà: “A Daniele – le parole del Presidente e di sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro.
