FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

0
31

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 13 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Rispunta Giovane, Gasp chiede un difensore 

Nelle ultime ore è rispuntato anche il nome di Giovane, del Verona, squadra con cui potrebbe aprirsi un discorso per Baldanzi. La novità è che Gasperini ha richiesto anche un difensore centrale, vista la partenza di Ndicka in Coppa d’Africa. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:25 – Wesley, lavoro extra col fisioterapista

Wesley è pronto a tornare in campo con la maglia giallorossa. Il laterale brasiliano è stato fermo negli ultimi giorni a causa di una contrattura, ma il lavoro per tornare subito al meglio prosegue anche a casa. Il fisioterapista Kaine Guedes Escobar ha pubblicato due storie su Instagram con Wesley intento a svolgere degli esercizi. “Andiamo“, il messaggio.
LEGGI ANCHE – Nainggolan senza filtri: “Monchi bugiardo. Voleva vendere tutti, soprattutto Dzeko…”

Ore 8:00 – Il Como si affida a Douvakis e aspetta Diao

Fino a una settimana fa Como e Roma erano le migliori difese della Serie A, ma il 4-0 incassato dall’Inter ha cambiato lo scenario. I lariani restano però solidi in casa, dove non hanno mai perso e hanno battuto anche la Juventus, mentre lontano dal Sinigaglia sono arrivate le uniche due sconfitte stagionali. A pesare è l’infortunio serio di Morata, verso due mesi di stop: Fabregas ha come unica punta Douvikas, già autore di tre gol, con Nico Paz capocannoniere (5) e il rientro di Diao come possibili chiavi. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFabrizio Romano: “Aumenta l’impazienza della Roma per Zirkzee. E lo United…” (VIDEO)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome