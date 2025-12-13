FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 13 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Rispunta Giovane, Gasp chiede un difensore

Nelle ultime ore è rispuntato anche il nome di Giovane, del Verona, squadra con cui potrebbe aprirsi un discorso per Baldanzi. La novità è che Gasperini ha richiesto anche un difensore centrale, vista la partenza di Ndicka in Coppa d’Africa. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:25 – Wesley, lavoro extra col fisioterapista

Wesley è pronto a tornare in campo con la maglia giallorossa. Il laterale brasiliano è stato fermo negli ultimi giorni a causa di una contrattura, ma il lavoro per tornare subito al meglio prosegue anche a casa. Il fisioterapista Kaine Guedes Escobar ha pubblicato due storie su Instagram con Wesley intento a svolgere degli esercizi. “Andiamo“, il messaggio.

LEGGI ANCHE – Nainggolan senza filtri: “Monchi bugiardo. Voleva vendere tutti, soprattutto Dzeko…”

Ore 8:00 – Il Como si affida a Douvakis e aspetta Diao

Fino a una settimana fa Como e Roma erano le migliori difese della Serie A, ma il 4-0 incassato dall’Inter ha cambiato lo scenario. I lariani restano però solidi in casa, dove non hanno mai perso e hanno battuto anche la Juventus, mentre lontano dal Sinigaglia sono arrivate le uniche due sconfitte stagionali. A pesare è l’infortunio serio di Morata, verso due mesi di stop: Fabregas ha come unica punta Douvikas, già autore di tre gol, con Nico Paz capocannoniere (5) e il rientro di Diao come possibili chiavi. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…