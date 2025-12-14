Massara, blitz a Londra per Zirkzee

La Roma è pronta a spingersi oltre per accontentare Gasperini. Il nome cerchiato in rosso è sempre lo stesso: Joshua Zirkzee. Un obiettivo dichiarato, per il quale il club giallorosso è disposto a compiere uno sforzo economico significativo. Subito dopo la trasferta di Glasgow, infatti, il direttore sportivo Ricky Massara è volato a Londra per avviare contatti diretti con il Manchester United e con gli agenti del giocatore.
La base della trattativa è chiara: prestito con obbligo di riscatto, formula gradita anche alla Roma, con il pagamento rinviato a giugno. Il vero nodo resta la valutazione. Lo United chiede 50 milioni di euro, una cifra ritenuta fuori portata a Trigoria. Tuttavia, con il via libera della proprietà, il club giallorosso è pronto a superare i 30 milioni e ad avvicinarsi quota 40, tenendo conto anche dell’ingaggio pesante dell’olandese, pari a 5 milioni netti a stagione.
Secondo quanto filtra dall’ambiente giallorosso, però, c’è un cauto ottimismo. Il dialogo tra le parti è continuo, il giocatore ha già dato il proprio gradimento al trasferimento e la Roma è disposta ad attendere la fine di gennaio, come richiesto dallo United per esigenze legate alla Coppa d’Africa, purché l’accordo venga definito in anticipo.
Il messaggio lanciato da Gasperini in Scozia sia stato recepito senza esitazioni. Non c’è tempo da perdere. In caso di arrivo di Zirkzee, non sono previsti altri acquisti in attacco, mentre resta sullo sfondo la richiesta di un difensore centrale, considerata però una priorità secondaria.
che costa 50 ahahahahahhaha 2 anni che nn gioca..su informazioni fake…classico paravento per gli allocchi..
50 milioni è da matti, ma anche 40.
un giocatore che nella sua stagione migliore ha fatto 11 gol ma sta bene dove sta.
40ML + 5 di ingaggio per un giocatore che delude da 18 mesi….
Sancho non ha insegnato nulla a nessuno vedo.
Speriamo siano solo chiacchiere….
40 milioni per Zirkzee sono una follia, allora ci aggiungo qualcosa e mi prendo Kean o De Kaetelar , ora o a giugno
Attenzione che dopo i 40 milioni per Abraham e altri 40 per Dovbyk facciamo il trio delle sole con Zirkzee.
zirkzee è tutt’altro che una sola! Se lo giudichi per il Manchester allora Hojlund era da ritiro per quanto era ridicolo ed invece….
Se si accettano i 40/50 milioni spero voglia dire che hai già piazzato l’ucraino altrimenti avrei qualche remora.
Non capisco come si potrebbero spendere
40M per un calciatore che non gioca nel
ruolo che haï eventualmente bisogno di
rinforzare, a quelle cifre vaï a prendere
uno come Kean che almeno da quanto si
conosce i gol li sa fare e non ha problemi
à fare sportellate contro i difensori avversari.
Se veramente il ds ha 40M da spendere
devono cercare qualcosa di diverso,
incrociamo le dita e confidiamo nel Gasp
che sa quello che vuole e serve.
Miglio solo un giocatore ma buono, che tanti mediocri
Un giocatore pagato 42 milioni e messo in panchina ora ne vale 50 ? Mi sa tanto che i giornalai sparino caxxxte a ripetizione.
Un giocatore che ha sostanzialmente fallito nella sua esperienza in Premier League non può costare più dell’ammortamento residuo che dopo 1 anno e mezzo dovrebbe essere pari a 29,75 ml.
Insomma circa 30 milioni, considerato poi che verremo incontro a tutte le richieste del MU, soprattutto a quelle legate alla partenza del giocatore dopo il rientro dei giocatori Mbeumo e Diallo dalla Coppa d’Africa.
Considerate anche le commissioni chieste dall’agente Kia Joorabchian (5 ml?) credo che la cifra finale spesa sarà sui 35 ml.
Speriamo…
se le cifre sono queste, non credo che arrivi.
said el mala a 30 milioni e zirkzee in prestito con diritto di riscatto a quanto vuole lo united. A giugno zirkzee di nuovo al manchester e noi su un altro profilo contando anche sui soldi della champions. Solo zirkzee non serve a nulla. Meglio un esterno che spacca le partite che un centravanti che segna poco.
Non li caccio io, ma se si parla di 50 mln per un esterno alto e non un finalizzatore d’area valuterei anche altri profili. Poi decide il Mister e la Società, per cui mi rimetto alla loro capacità. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
speriamo non si buttino tutti questi soldi per una mezza promessa..ci serve altro alla roma
Prendono un giocatore pagandolo 42 milioni e dopo un anno e mezzo di flop ne vogliono 50?
Maddai..
Per il resto ci sta che vogliano trattenere il giocatore fino al rientro di Diallo e Mbuemo dalla coppa d’Africa, come ci sta che la Roma sia disponibile a condizione di chiudere prima l’accordo per evitare un altro epilogo alla Rios.
Quello che è altamente inverosimile che il Man Utd chieda per il giocatore più di quanto l’ha pagato.
Per fare un parallelo Hojlund, il quale come Zirkzee non ha brillato a Manchester, costerà al Napoli circa 50 milioni tra prestito oneroso ed obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions, dopo essere stato pagato 77 milioni più bonus due anni fa.
Come nel caso di Hojlund il Man Utd punterà a ad evitare minusvalenze vendendo il giocatore poco sopra la soglia del residuo valore del cartellino in bilancio, al netto delle quote di ammortamento già scontate.
Nel caso di Zirkzee questa soglia a giugno 2026 sarà intorno ai 30 milioni, quindi a logica l’affare dovrebbe potersi chiudere in prestito con obbligo di riscatto poco sopra i 30 per quest’estate.
massimo 32 …se no virare su altro… basta farsi prendere in giro
Se spendono (e spero di no) davvero queste cifre allora vuol dire davvero che in questa società a livello dirigenziale non ci capisce nulla nessuno e che fino ad ora il bottino è dato solo ed esclusivamente dalla competenza dell’allenatore e da un po’ di fortuna…………..(che è il mio parere da inizio campionato)
FORZA MAGGICA
Attenzione anche Kean che ha segnato solo lo scorso anno alla Fiorentina 19 gol, con la Juventus in 95 partite solo 18 gol e quest’anno sta per retrocedere con 2 gol di cui 1 su rigore pur giocando quasi tutte le partite.
non mi interessa quanto lo paga ma sarebbe un grande acquisto
Preferisco il piano B per l’attacco: con Lucca e Raspadori o Gudmundsson
50 milioni Humor inglese
