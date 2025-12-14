Massara, blitz a Londra per Zirkzee

La Roma è pronta a spingersi oltre per accontentare Gasperini. Il nome cerchiato in rosso è sempre lo stesso: Joshua Zirkzee. Un obiettivo dichiarato, per il quale il club giallorosso è disposto a compiere uno sforzo economico significativo. Subito dopo la trasferta di Glasgow, infatti, il direttore sportivo Ricky Massara è volato a Londra per avviare contatti diretti con il Manchester United e con gli agenti del giocatore.

La base della trattativa è chiara: prestito con obbligo di riscatto, formula gradita anche alla Roma, con il pagamento rinviato a giugno. Il vero nodo resta la valutazione. Lo United chiede 50 milioni di euro, una cifra ritenuta fuori portata a Trigoria. Tuttavia, con il via libera della proprietà, il club giallorosso è pronto a superare i 30 milioni e ad avvicinarsi quota 40, tenendo conto anche dell’ingaggio pesante dell’olandese, pari a 5 milioni netti a stagione.

Secondo quanto filtra dall’ambiente giallorosso, però, c’è un cauto ottimismo. Il dialogo tra le parti è continuo, il giocatore ha già dato il proprio gradimento al trasferimento e la Roma è disposta ad attendere la fine di gennaio, come richiesto dallo United per esigenze legate alla Coppa d’Africa, purché l’accordo venga definito in anticipo.

Il messaggio lanciato da Gasperini in Scozia sia stato recepito senza esitazioni. Non c’è tempo da perdere. In caso di arrivo di Zirkzee, non sono previsti altri acquisti in attacco, mentre resta sullo sfondo la richiesta di un difensore centrale, considerata però una priorità secondaria.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera

