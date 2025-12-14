Roma, il piano B per l’attacco: con Lucca e Raspadori spunta Gudmundsson

Joshua Zirkzee resta la prima scelta, ma a Trigoria nessuno intende restare fermo in attesa. Se la trattativa con il Manchester United non dovesse sbloccarsi, la Roma ha già definito un piano alternativo per rinforzare l’attacco e rispondere alle richieste di Gasperini nella sessione di gennaio.
La strategia è chiara e passa da una struttura diversa rispetto all’idea Zirkzee. In quel caso, l’obiettivo non sarebbe più un centravanti “totale”, capace di far girare tutto il reparto, ma un attaccante più classico, affiancato però da un esterno offensivo di qualità in grado di garantire imprevedibilità e impatto immediato.
Per il ruolo di centravanti restano monitorati i profili di Lorenzo Lucca e Giacomo Raspadori. Due soluzioni differenti, ma entrambe considerate funzionali in uno scenario che preveda un attacco costruito su più interpreti, piuttosto che su un unico perno offensivo.
Sull’esterno, invece, il nome in cima alla lista è quello di Albert Gudmundsson. Il giocatore della Fiorentina è ritenuto pronto, affidabile e in grado di inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra, senza necessità di lunghi tempi di adattamento. In questo caso, la formula ipotizzata sarebbe quella del prestito.
Fonti: Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport
Uno peggiore dell’altro, con il top di alto sgradimento per Gudmundsson.
Lucca é na sola, Raspadori non è una punta e Gudmundsson non é una punta ed è una sola.
imbarazzante
Soldi buttati per continuare a lottare tra il 5 e l’8 posto!
il primo anno di gasperini non puoi pretendere di più del 5° posto , deve assestare centrocampo e attacco
Ma Scamacca proprio no eh! Ieri altri due gol e meno male che era rotto! Per Fergusson dopo aver segnato due gol a quei scappati di casa del Celtic, già si parla di riconferma. Lucca e Raspadori, allora facciamoci del male..
ma perché ?
Basta leggere le “fonti” e possiamo dormire sonni tranquilli. Tanto da qui alla chiusa del mercato troppi nomi si inventeranno sti scappati de casa. E noi che gli andiamo dietro, ci sprechiamo pure tempo per commentare le fantasie dei giornalai. Mah.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
Praticamente gli scarti del Napoli. Raspadori l’anno sbolognato all’Atletico dove gioca poco o niente. Lucca lo hanno strapagato all’Udinese e quando si è rotto Lukaku sono corsi a prendere Hojlund. E anche Lucca gioca poco o niente. Gudmunsson forse torna quello del Genoa dopo 2 anni di processo per stupro. Se la Fiorentina vuole andare in B dovremmo provare a prendere Kean. Questo si che sarebbe un upgrade.
qualcuno mi dice che senso ha cambiare dovbik e ferguson con qualcuno che è peggio?
ma non si potrebbe provare per quel vecchietto di griezmann che all’atletico fa panchina ( e quando entra segna sempre ) ? con gli arbitraggi a favore della roma lucca giocherebbe una partita si e tre no
Se questi sono gli obiettivi sarebbe meglio puntare su un giovane di prospettiva da formare. Anzi a dirla tutta bisogna prendere zirkzee ed anche un giovane di prospettiva da formare e crescere.
Così si creano le grandi squadre
