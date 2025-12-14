Wizz Air sulla manica: alla Roma oltre 3 milioni l’anno

La Roma torna ad avere uno sponsor di manica. A distanza di anni dalla traumatica parentesi Iqoniq, il club giallorosso ha ufficializzato un nuovo accordo commerciale: dalla partita contro il Como sulle divise apparirà il marchio di Wizz Air.
L’intesa, come riferisce l’edizione odierna de Il Tempo, avrà durata fino a giugno 2027, con la possibilità di estendere l’accordo per un’ulteriore stagione. Dal punto di vista economico, l’operazione dovrebbe garantire alla Roma un incasso superiore ai 3 milioni di euro all’anno.
A presentare la nuova partnership è stato Michael Gandler, Chief Business Officer del club, arrivato a Trigoria dopo l’estate. «Siamo molto orgogliosi di accogliere Wizz come nostro brand ufficiale a Roma. Condividiamo molti valori fondamentali», ha dichiarato il dirigente giallorosso.
Per Gandler, però, il lavoro sul fronte commerciale non è ancora concluso. L’obiettivo dichiarato resta infatti quello di trovare uno sponsor anche per la parte frontale della maglia, uno spazio strategico che la Roma punta a valorizzare nei prossimi mesi.
Fonte: Il Tempo
3MM a stagione.
Chissà che me credevo …
Come dice Maccio Capatonda: so’ comunque soldi. 3 mln sossoldi!…
per le manica non mi sembra nemmeno così poco..
e comunque meglio così che niente
l’altro giorno, qui sopra (e solo qui, credo), c’era gente tutta eccitata che esultava alla notizia di un nuovo sponsor… 😂😂😂
domani sera esporremo uno striscione: “grazie Friedkins per averci portato WizzAir”
tutti a Ciampino!
3 mioni……e Ke ce fai
Considerato che Milan ed Inter incassano 5/6 mln dal loro sponsor sulla manica (U-Power e MSC Crocere), resta purtroppo confermato il divario nell’appetibilità dei rispettivi brand, con un rapporto circa di 1 a 2.
Pertanto, considerato che dal main sponsor sulla maglia le milanesi incassano 30/35 mln l’anno, penso che l’obbiettivo della Roma sia trovare uno sponsor disposto a pagarne almeno 15, possibilmente qualcosa in più.
Non sarà facile, perché già i 12,5 che pagava Rhiad Season costituivano un significativo
aumento rispetto alle sponsorizzazioni precedenti.
Per alzare il livello, anche degli introiti dello sponsor tecnico, decisamente inferiori a quelli delle milanesi, occorrerebbe una stabile partecipazione alla Champions nei prossimi anni.
mah pensavo almeno 15/30 milioni a stagione per comprare I campioni…e invece
