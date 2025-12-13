Roma-Como, le ultime: Ferguson verso la conferma, torna Wesley, Rensch favorito su Tsimikas

Ultimo allenamento settimanale per la Roma, che domani svolgerà la rifinitura a Trigoria in vista della partita del monday night che chiuderà la quindicesima giornata di campionato.
Contro il Como Gasperini dovrà fare a meno di Celik squalificato, ma spera di poter contare su Evan Ndicka, oggi regolarmente in campo così come El Aynaoui: ancora nessuna decisione definitiva per i due convocati in coppa d’Africa, che Gasperini spera di trattenere fino a lunedì sera.
Sulle fasce torna Wesley, mentre Rensch, dopo la bella prestazione in coppa, parte favorito su Tsimikas. A centrocampo si riforma la coppia formata da Konè e Cristante, mentre in attacco Ferguson è in rampa di lancio dopo la doppietta di Glasgow: l’irlandese è in vantaggio su un Dybala non al meglio e su un Dovbyk che spera di tornare tra i convocati.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
La Lazio vince in 9 in trasferta con sarri che inserisce attaccanti “anche” in inferiorità numerica.
Quindi si “può” vincere a quanto pare e l’allenatore giallorosso non è un fuori di testa quando inserisce attaccanti con il chiaro intento di vincere comunque la partita.
Avete visto quanta differenza fa quando contro il Celtic gli esterni ripiegano e raddoppiano?
Celik é tornato Cafu, e rensch inattivo da tempo e fuori ruolo naturale sembrava Rocca.
A Cagliari abbiamo preso schiaffi a sx e dx e al centro per tutto il match perché qualche “atleta” si è preso un giorno di vacanza altro che chiacchiere da bar su Gasperini e la stanchezza.
