Roma-Como, le ultime: Ferguson verso la conferma, torna Wesley, Rensch favorito su Tsimikas

Ultimo allenamento settimanale per la Roma, che domani svolgerà la rifinitura a Trigoria in vista della partita del monday night che chiuderà la quindicesima giornata di campionato.

Contro il Como Gasperini dovrà fare a meno di Celik squalificato, ma spera di poter contare su Evan Ndicka, oggi regolarmente in campo così come El Aynaoui: ancora nessuna decisione definitiva per i due convocati in coppa d’Africa, che Gasperini spera di trattenere fino a lunedì sera.

Sulle fasce torna Wesley, mentre Rensch, dopo la bella prestazione in coppa, parte favorito su Tsimikas. A centrocampo si riforma la coppia formata da Konè e Cristante, mentre in attacco Ferguson è in rampa di lancio dopo la doppietta di Glasgow: l’irlandese è in vantaggio su un Dybala non al meglio e su un Dovbyk che spera di tornare tra i convocati.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini