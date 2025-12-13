Zirkzee-Roma, spiraglio United: via libera se il calciatore chiede la cessione. Previsti nuovi contatti (VIDEO)

Si apre uno spiraglio nella trattativa tra Roma e Manchester United per Joshua Zirkzee. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Matteo Moretto e raccontano di uno scenario in possibile evoluzione, legato soprattutto alla posizione del giocatore.

Secondo l’esperto di mercato, qualora fosse lo stesso Zirkzee a chiedere in prima persona la cessione, infatti, lo United non si opporrebbe alla sua partenza. Il club inglese preferirebbe attendere la metà di gennaio, ma sarebbe disposto a venire incontro alle richieste dell’olandese, aprendo così a una soluzione anticipata rispetto ai piani iniziali.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti diretti tra la Roma e i Red Devils, con l’obiettivo di sbloccare una situazione che resta condizionata dai tempi e dalle volontà delle parti in causa. La trattativa prosegue, tra attese e segnali di apertura, mentre a Trigoria cresce l’attenzione sugli sviluppi delle prossime ore.

