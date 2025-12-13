Zirkzee-Roma, spiraglio United: via libera se il calciatore chiede la cessione. Previsti nuovi contatti (VIDEO)

Si apre uno spiraglio nella trattativa tra Roma e Manchester United per Joshua Zirkzee. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Matteo Moretto e raccontano di uno scenario in possibile evoluzione, legato soprattutto alla posizione del giocatore.

Secondo l’esperto di mercato, qualora fosse lo stesso Zirkzee a chiedere in prima persona la cessione, infatti, lo United non si opporrebbe alla sua partenza. Il club inglese preferirebbe attendere la metà di gennaio, ma sarebbe disposto a venire incontro alle richieste dell’olandese, aprendo così a una soluzione anticipata rispetto ai piani iniziali.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti diretti tra la Roma e i Red Devils, con l’obiettivo di sbloccare una situazione che resta condizionata dai tempi e dalle volontà delle parti in causa. La trattativa prosegue, tra attese e segnali di apertura, mentre a Trigoria cresce l’attenzione sugli sviluppi delle prossime ore.
  1. ora il mu lo da via se il giocatore vuole essere ceduto .ma non havevano detto ,che il giocatore già da tempo avrebbe chiesto la cessione .quante minchiate scrivono

