FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 15 febbraio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Roma Primavera in campo contro l’Inter

Cancellare la delusione per l’eliminazione in Coppa Italia e spingere in campionato. Questa è la missione della baby Roma, che stamattina sfida l’Inter in trasferta (ore 11, diretta tv su Sportitalia). A Milano non ci sarà Di Nunzio dal primo minuto, ma sulla trequarti si scalda Della Rocca, forse in tandem con Scacchi. (Corsport)

Ore 10:30 – Sabatini: “Napoli-Roma? Nessun pronostico”

Walter Sabatini guarda con curiosità al big match del Maradona: “Napoli-Roma mi incuriosisce, racconta storie diverse e non vedo l’ora di godermela”. Nessun pronostico per l’ex dirigente giallorosso: il Napoli paga le assenze, ma “ha reazioni da grande squadra e un allenatore come Antonio Conte che trascina”. Sulla Roma parole nette: “A gennaio ha risolto lacune offensive con un mercato di livello. Il progetto mi piace, c’è il giusto mix tra giocatori fatti e giovani”. (La Repubblica)

Ore 9:00 – Konè ok per Roma-Cremonese

Lungo elenco delle assenze anche in casa Roma per la partita di stasera: spiccano i forfait di Dybala, che avverte ancora fastidio al ginocchio, e Manu Konè, che tornerà a disposizione del mister per la prossima sfida di campionato contro la Cremonese. Dovbyk invece rientrerà tra circa un mese. (Corsport)

Ore 8:30 – Maradona sold out, ospiti ridotti

Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà esaurito anche per la sfida Champions Napoli–Roma: attesi oltre 50mila spettatori, come già accaduto in Coppa Italia contro il Como. Atmosfera quasi interamente azzurra per il divieto di trasferta ai tifosi romanisti residenti nel Lazio: nel settore ospiti presenti solo i non residenti, muniti di fidelity card. Spinta massima per la squadra di Antonio Conte, mentre i “Gasp boys” di Gian Piero Gasperini avranno un supporto ridotto. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

