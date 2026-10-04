FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 4 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:25 | Roma, resta viva la pista Ayari: il Brighton lo valuta 40 milioni

La Roma continuerebbe a seguire con attenzione Yasin Ayari, centrocampista svedese del Brighton già accostato ai giallorossi a fine agosto. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il club inglese lo valuterebbe circa 40 milioni di euro. Ayari è in scadenza al termine della stagione, ma il Brighton dispone di una clausola per il rinnovo unilaterale di un altro anno, dettaglio che può incidere sensibilmente su un’eventuale trattativa.

Ore 10:30 | Roma-Hermoso, si lavora al rinnovo: volontà comune di continuare insieme

Mario Hermoso è diventato uno dei punti fermi della Roma di Gian Piero Gasperini e il club starebbe già lavorando al suo rinnovo. Secondo Nicolò Schira, il difensore spagnolo, in scadenza il prossimo 30 giugno, avrebbe la stessa intenzione della società: proseguire insieme. L’ex Atletico Madrid si è imposto grazie alla capacità di impostare, alla propensione offensiva e all’aggressività, caratteristiche perfettamente compatibili con il calcio di Gasperini.

Ore 9:55 | Castro, esordio da sogno con l’Argentina: “Un giorno indimenticabile”

Notte speciale per Santiago Castro, che ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Argentina entrando nella ripresa del 7-0 contro il Burkina Faso. L’attaccante della Roma ha raccontato tutta la sua emozione: “Ci sono momenti che rimangono per sempre. Rappresentare il mio Paese è un orgoglio difficile da spiegare con le parole. Da bambino sognavo questo momento, oggi posso dire che si è avverato”. Poi, in zona mista: “Vedere la mia famiglia, mia moglie incinta… è un insieme di cose meravigliose”.

Ore 8:15 | Gasperini carica Malen: “Se arriva a 30 gol sono contento”

Donyell Malen torna a Como con l’obiettivo di segnare ancora, ma stavolta per trascinare la Roma alla vittoria. Gasperini continua a spronare il suo bomber: “Nessuno pensava che i numeri potessero essere questi. Gli dico sempre che quello che ha fatto non basta, qualcuno ne ha fatti 36 in passato. Ma se arriva a 30 sono contento”. Il riferimento è ai record di Higuain e Immobile: per ora Malen viaggia addirittura a un ritmo superiore, con una media di 1,20 gol a partita.