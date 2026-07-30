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FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 30 luglio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:40 | Salvatori: “Castro-Roma? Per il Bologna è un buon affare”

Fabrizio Salvatori, ex direttore sportivo del Bologna, ha commentato l’operazione Castro-Roma con Dovbyk in rossoblù: “Quaranta milioni è una valutazione importante. Se il ragazzo voleva partire, davanti a quell’offerta non si riesce a resistere. Per il Bologna è un buon affare. Poi sull’ucraino: “Lo scorso anno non mi ha entusiasmato, ma le potenzialità per essere un grande attaccante le ha tutte. Deve tornare a esprimerle”. (Il Resto del Carlino)

Ore 8:50 | Roma Store, sciopero e presidio dei lavoratori a Trigoria

Mattinata di sciopero nei Roma Store, con presidio dei lavoratori alle 9 davanti a Trigoria. I sindacati chiedono alla Roma di sospendere il trasferimento di 33 dipendenti, tra cui 4 giornalisti, dagli uffici alla parte retail e di riaprire il confronto. La vicenda è stata segnalata anche a Comune, Regione, Asl e Ispettorato del lavoro, mentre a settembre, senza una soluzione, potrebbero partire i ricorsi per demansionamento. (Il Manifesto)

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Ore 7:45 | Pellegrini, intervento segreto in Finlandia dopo il campionato

Il motivo dello stallo sul rinnovo di Lorenzo Pellegrini sarebbe legato alle sue condizioni fisiche: dopo la fine del campionato il centrocampista si sarebbe sottoposto in Finlandia, dal professor Lempainen, a un piccolo intervento per pulire la cicatrice infiammata dell’operazione del 2025 al tendine del retto femorale della coscia destra. L’accordo con la Roma resta di fatto raggiunto: biennale da 2,5 milioni più bonus, con opzione del club fino al 2029. (Corriere dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…

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