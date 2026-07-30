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CALCIOMERCATO | Juventus, sondaggio per Ghilardi: ipotesi Gatti come contropartita

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Primi movimenti sull’asse tra Roma e Torino per quanto riguarda il reparto difensivo. Secondo quanto riferito dal giornalista Piero Torri, la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Daniele Ghilardi, mostrando un interesse concreto per il giovane centrale giallorosso.

Nel corso dei primi contatti tra le due società, il club bianconero avrebbe prospettato anche la possibilità di inserire Federico Gatti nell’operazione come contropartita tecnica. Al momento si tratterebbe soltanto di dialoghi preliminari, ma la pista potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

Fonte: Manà Manà Sport

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15 Commenti

  9. Gatti chi ? il giocatore più falloso di tutti i tempi ? quello che però in compenso non ha nessuna idea del gioco del calcio…

    Se la giuve lo molla facciamoci una domanda…
    neanche 4 gatti valgono un Ghilardi..

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