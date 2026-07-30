CALCIOMERCATO | Juventus, sondaggio per Ghilardi: ipotesi Gatti come contropartita

Primi movimenti sull’asse tra Roma e Torino per quanto riguarda il reparto difensivo. Secondo quanto riferito dal giornalista Piero Torri, la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Daniele Ghilardi, mostrando un interesse concreto per il giovane centrale giallorosso.
Nel corso dei primi contatti tra le due società, il club bianconero avrebbe prospettato anche la possibilità di inserire Federico Gatti nell’operazione come contropartita tecnica. Al momento si tratterebbe soltanto di dialoghi preliminari, ma la pista potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.
Fonte: Manà Manà Sport
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Non facciamoci, anzi non si facesse infinocchiare D’Amico.
Vuoi Ghilardi?
40 milioni… cash
Rugani non lo hanno più? in caso gli avremmo aggiunto pure qualche milioncino!🤣🤣
Non credo che la Roma lasci partire Ghilardi, per Gatti, che guadagna molti più soldi.
NO a vendite allaJuve!!!!!!!
Non scherziamo, questo é forte, deve solo trovare continuità e sarà il pilastro della difesa come lo é stato mancini
Ma per favore…
praticamente un affarone….e perché no Rugani????
Manàvorta Manàvorta che c’avessi preso.
Che c’ha già l’armadietto alla Continassa?
Gatti chi ? il giocatore più falloso di tutti i tempi ? quello che però in compenso non ha nessuna idea del gioco del calcio…
Se la giuve lo molla facciamoci una domanda…
neanche 4 gatti valgono un Ghilardi..
tra gatti e ghepardi mi tengo il felino più grande
se va bè quello prende 5m netti e lo devono sbolognare
Non scherziamo, in prospettiva é da Nazionale Ghilardi…
Juve su Svilar, ipotesi scambio con Perin.
Si lallero…cedere Ghilarri per due spicci di plusvalenza.sarebbe blasfemo..la vigna dei ci non esiste più
Per Ghilardi ce vonno 45 Gatti,in fila per sei col resto di tre.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.