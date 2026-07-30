CALCIOMERCATO ROMA LIVE | Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 30 luglio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:00 | Ferguson accostato alla Roma

Lewis Ferguson (26) è stato accostato anche alla Roma dopo il doppio affare Castro-Dovbyk con il Bologna. Secondo Il Resto del Carlino, sul centrocampista scozzese ci sono Betis, Atalanta e giallorossi, ma il club rossoblù lo considera incedibile dopo la cessione di Castro e quella possibile di Lucumì. Davanti a un’offerta superiore ai 40 milioni, però, il Bologna potrebbe almeno ascoltare. (Il Resto del Carlino)

Ore 9:40 | Schade torna concreto per l’attacco

Kevin Schade (24) torna tra i nomi valutati dalla Roma per la corsia offensiva. Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si è fatta più concreta la pista per l’esterno del Brentford, valutato circa 45 milioni. Il profilo piace per caratteristiche e funzionalità al gioco di Gasperini, con la Roma intenzionata a cercare un punto d’incontro con il club inglese. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:55 | Fresneda pista calda per la fascia destra

Ivan Fresneda (21) resta un obiettivo concreto della Roma per la corsia destra. Lo Sporting Lisbona chiede circa 20 milioni, mentre i giallorossi provano ad abbassare la cifra. Lo spagnolo piace per prospettiva e caratteristiche, con l’idea di farne un esterno importante per il presente e per il futuro. (Corriere dello Sport / Il Tempo / Corriere della Sera)

Ore 8:20 | Cacciamani, dialoghi avviati col Torino

Alessio Cacciamani (19) è finito nel mirino della Roma per rinforzare le corsie. Nelle ultime ore sono iniziati i dialoghi con il Torino, che valuta il giovane esterno circa 15 milioni e non vorrebbe privarsene. Il giocatore, reduce dal prestito alla Juve Stabia, vedrebbe però di buon occhio un approdo in giallorosso. (Il Tempo / Corriere della Sera)

Ore 7:45 | Ezzalzouli, Roma al lavoro col Betis

Abde Ezzalzouli (24) è una delle piste più calde per l’attacco della Roma se dovesse definitivamente complicarsi l’operazione Nusa. Il Betis parte da una valutazione alta, intorno ai 45 milioni nonostante la clausola da 60, mentre i giallorossi sarebbero fermi a circa 35 milioni più bonus. Da trovare anche l’apertura del giocatore, che al momento non considera la Roma un netto passo avanti rispetto al Betis. (Il Tempo / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport)

Ore 7:00 | Pagano al Cesena, cessione ufficiale

Riccardo Pagano (21) lascia la Roma e si trasferisce al Cesena. La cessione del centrocampista è ufficiale e rientra nel lavoro di D’Amico sulle uscite, necessario per liberare spazio e risorse in vista dei prossimi movimenti in entrata. (Il Tempo)

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