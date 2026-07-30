DA TRIGORIA | Vaz torna in gruppo, Castro protagonista nell’allenamento prima del Galles

Ultima seduta a Trigoria prima della partenza per il Galles. La Roma di Gian Piero Gasperini ha concluso la prima fase del ritiro estivo con l’allenamento di oggi e nella giornata di domani volerà oltremanica per proseguire la preparazione in vista della nuova stagione.

Le notizie più positive arrivano dall’infermeria. Robinio Vaz ha infatti completamente recuperato dall’infortunio al legamento collaterale ed è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo, tornando così a disposizione dello staff tecnico. Dovrà invece attendere ancora Niccolò Pisilli, che prosegue il percorso di recupero dalla lesione di primo grado del muscolo soleo sinistro e non è ancora rientrato in gruppo.

A catturare l’attenzione è stato anche Santiago Castro, protagonista del suo primo allenamento da nuovo giocatore della Roma. Nel video pubblicato dal club sui propri canali social, l’attaccante argentino ha preso parte a tutte le esercitazioni, tra giochi di squadra, partitelle e momenti di divertimento con il resto del gruppo. Non sono mancati i primi duelli con i compagni, con Mario Hermoso che gli ha riservato una marcatura particolarmente stretta durante una delle partitelle. Castro, però, ha risposto nel modo migliore, trovando anche la via del gol. (Redazione Giallorossi.net)