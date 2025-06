FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 2 giugno 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 15:30 – Raimondi: “Sicuramente non andrò alla Roma”

Cristian Raimondi, attuale collaboratore tecnico dell’allenatore dell’Atalanta e figura considerata vicina a Gasperini, ha dichiarato: “Futuro? Sicuramente non andrò a Roma, per essere chiari. Vedremo gli sviluppi, ci sarà da decidere il nuovo allenatore e quant’altro. Indipendente da chi sarà l’allenatore, ci dovrà essere quest’entusiasmo, quello deve essere alla base di tutto. Chi sarà l’allenatore conta relativamente…”.

Ore 14:00 – Frattesi, nuove voci sulla Roma

Nuove indiscrezioni sul futuro di Davide Frattesi e un possibile ritorno di fiamma con la Roma. Stando a quanto riportato dal giornalista Francesco Guerrieri di Calciomercato.com, il club giallorosso sarebbe pronto a tornare alla carica per il centrocampista dell’Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Ore 11:10 – Assessore Zevi: “Favorevole allo stadio della Roma”

L’assessore Zevi è intervenuto a Radio Roma Sound e ha detto la sua sulla costruzione dello stadio della Roma a Pietralata. “Da cittadino, da tifoso, da assessore, sono favorevole. È un’area oggi abbandonata, da rigenerare. Il patrimonio di Roma Capitale ha fatto la sua parte, anche sull’autodemolitore. Ora serve andare avanti senza farsi bloccare da obiezioni legittime ma superabili. Progetti così importanti si realizzano affrontando i problemi, non evitando di decidere”.

Ore 10:30 – Roma, ritiro-bis in Inghilterra

La nuova stagione è alle porte e nei prossimi giorni Gian Piero Gasperini e la Roma sono chiamati a prendere le prime decisioni. Stando a quanto scrive La Repubblica, mercoledì inizieranno le riunioni operative per organizzare il ritiro estivo e quasi certamente il club giallorosso tornerà in Inghilterra, al St. George’s Park, dopo il raduno a Trigoria.

Ore 9:45 – Zaniolo in Procura per i fatti del Viola Park

Nicolò Zaniolo sarà ascoltato in settimana dalla Procura FIGC per l’episodio avvenuto negli spogliatoi del Viola Park dopo Fiorentina-Roma Primavera. L’attaccante sarebbe venuto alle mani con due giocatori giallorossi senza alcun confronto verbale, costringendoli al ricovero, e avrebbe anche urinato nelle strutture riservate. Dopo le audizioni dei presunti aggrediti, Almaviva e Litti, toccherà all’ex Aston Villa raccontare la sua versione. L’obiettivo è chiudere il caso in tempi stretti.

Ore 8:50 – Bergomi: “Roma squadra vera grazie a Ranieri”

Giuseppe Bergomi incorona Claudio Ranieri nel corso di un’intervista a Il Fatto Quotidiano: “Ha reso la Roma una squadra vera, pur con evidenti errori nella costruzione della rosa. Lui e Fabregas i migliori della stagione, poi Conte e Italiano”.

