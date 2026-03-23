FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 23 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Capello: “La Roma paga le assenze di Soulè e Dybala”

Fabio Capello analizza la corsa Europa: “Il Como è nel pieno dell’entusiasmo, Fabregas bravo ma a volte cervellotico. Il +3 sulla Juve è praticamente +4 per gli scontri diretti, non sarà facile riprenderlo”. Sulla Roma: “Non è brillante, si vedevano le scorie dell’Europa League. Paga le assenze di Soulé e Dybala, ma ha portato a casa tre punti fondamentali restando agganciata al treno Champions“. Anche l’Atalanta insegue: “Mancano tante partite, tutte hanno il dovere di crederci”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:15 – Roma-Lecce 1-0: i voti dei quotidiani

La Roma piega il Lecce 1-0 e resta agganciata alla Juve a 54 punti (-3 dal Como quarto). Brilla Hermoso (7,08): assist per Vaz e salvataggio sulla linea su Pierotti, MVP Robinio Vaz (7,17) che segna il suo primo gol in Serie A e decide la partita da subentrato. Bene N’Dicka (6,42) e Pellegrini (6,25). Male El Aynaoui (5,33), peggiore, e Tsimikas (5,50). Gasperini promosso: 6,58 di media.

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