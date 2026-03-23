Calciomercato Roma: Celik, rinnovo ancora fermo. Gasp spinge per la permanenza, ma Massara…

Il futuro di Zeki Celik a Roma è tutt’altro che definito. Il terzino turco è uno dei giocatori con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, la trattativa per il rinnovo si trova in un momento di stallo che potrebbe avere conseguenze importanti.

Il classe ’97 avrebbe chiesto 4 milioni di euro a stagione per prolungare il proprio legame con il club giallorosso. Una cifra che la Roma non è disposta a raggiungere: l’ultima offerta sul tavolo, rifiutata dal giocatore e dal suo entourage, si è fermata a 2,4 milioni. Una distanza significativa, che al momento non accenna a ridursi.

A complicare il quadro c’è la posizione di Gasperini, che vorrebbe trattenere Celik e starebbe facendo pressioni sul club affinché compia uno sforzo per avvicinarsi alle richieste del ventinovenne. Il direttore sportivo Frederic Massara, tuttavia, non si è ancora mosso dall’ultima proposta presentata.

Sullo sfondo, con pazienza e attenzione, si muove la Juventus. I bianconeri seguono la situazione da tempo e, in caso di mancato accordo tra il turco e la Roma, sarebbero pronti a fare sul serio. In caso di mancato accordo con la Roma, i bianconeri potrebbero affondare il colpo per assicurarselo a parametro zero.

Il tempo stringe e la distanza tra le parti resta ampia. Nelle prossime settimane si capirà se c’è ancora margine per trovare un’intesa, oppure se la storia di Celik con la Roma è destinata a chiudersi in estate.

Fonte: Tuttomercatoweb.com