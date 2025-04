FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: aggiornamenti minori ma interessanti, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale. Notizie flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:00 – Saelemaekers, il Milan chiede 20 milioni

Tiene banco il futuro di Alexis Saelemaekers. Il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, ha confermato che i due club parleranno a fine stagione. I rossoneri continuano a valutare il riscatto intorno ai 20 milioni di euro. Sull’esterno belga si registra l’interesse del Nottingham Forest e, più recentemente, del Newcastle, club che avrebbe messo gli occhi anche su Mile Svilar. (Il Messaggero)

Ore 8:35 – Panucci, auto a fuoco: pista dolosa

Fiamme nella villa di Christian Panucci, ex difensore della Roma. La sua Audi Q8 è stata distrutta da un incendio divampato ieri mattina mentre l’auto era parcheggiata nel cortile della sua abitazione, situata tra Fonte Laurentina e Spinaceto. L’ipotesi prevalente è quella dell’atto doloso. (Il Tempo)

