FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 3 marzo 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:20 – Cristante compie 31 anni

La Roma fa gli auguri su social a Cristante: oggi il centrocampista giallorosso compie 31 anni. “Buon compleanno Bryan!”, scrive il club.

Ore 9:30 – Massara, voci su un addio a giugno

Nonostante un contratto fino al 2028, la posizione di Frederic Massara come direttore sportivo della Roma non è così sicura come sembra a causa di tensioni all’interno del club giallorosso con lo stesso dirigente. Questo potrebbe addirittura portare ad una separazione anticipata al termine della stagione in corso. (calciomercato.it)

Ore 9:15 – Sabatini: “De Rossi contro la Roma? Incestuoso…”

Walter Sabatini commenta la prossima sfida Roma-Genoa di Daniele De Rossi: «Incroci del genere sembrano sempre cose contro natura, incestuose, se vogliamo esagerare con i termini. Per Daniele sarà una sfida molto complicata da vivere, non da fare». Sulla Roma e Gasperini aggiunge: «Sta facendo benissimo. La Roma non è una squadra casuale, è molto caratterizzata, il suo lavoro si vede. Penso alla rete di Wesley alla Juve: quel gran gol c’è perché Gasperini lo fa giocare a sinistra, sul lato sbagliato, consentendogli di tirare col piede giusto, il destro. La squadra è motivata, tutti rincorrono la palla… c’è la giusta mentalità». (Il Secolo XIX)

Ore 8:50 – Pisilli, futuro della Roma e della Nazionale

Niccolò Pisilli si conferma il centrocampista simbolo della Roma “Made in Italy”: protagonista contro la Juve con 95% di precisione nei passaggi, 1 assist, 13 recuperi palla e 5 chiusure difensive. Crescita esponenziale iniziata in questa stagione, sfruttando le assenze di El Aynaoui e Koné, ora imprescindibile per Gasperini e con un futuro già ipotizzabile in Nazionale sotto il ct Rino Gattuso. (Gasport)

Ore 7:45 – Baldanzi in dubbio per Genoa-Roma

A poco meno di una settimana dalla sfida di Serie A tra Genoa e Roma, Daniele De Rossi potrebbe dover rinunciare un’altra volta a Tommaso Baldanzi. Il trequartista di proprietà giallorossa ha accusato un possibile stiramento muscolare alla coscia sinistra durante il match contro l’Inter ed ora le sue condizioni sono da valutare per domenica prossima. (gianlucadimarzio.com)

IN AGGIORNAMENTO…