Europa League, Bologna-Roma: divieto di trasferta per i residenti nella Provincia di Roma

Arrivano conferme ufficiali sulle modalità di accesso allo stadio in vista della sfida di Europa League tra Bologna e Roma, in programma il 12 marzo 2026.
L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha chiarito che, anche per l’impegno europeo, resta valido il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi residenti nella Provincia di Roma, così come previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 20 gennaio 2026.
LEGGI ANCHE – Stop alle trasferte per i tifosi della Roma: provvedimento fino a fine stagione
La vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà comunque attivata, ma con forti limitazioni: potranno acquistare il tagliando solo i sostenitori della Roma aderenti al programma di fidelizzazione del club e residenti fuori dalla Provincia di Roma.
Una decisione che riduce sensibilmente la presenza giallorossa sugli spalti per una sfida europea di grande importanza.
LEGGI ANCHE – Koopmeiners nella lista della Roma: la Juve apre e chiede 30 milioni
Redazione GR.net
pagliacci
non riduce niente, ci penseranno i nostri fratelli e sorelle non residenti in provincia…
ps: in quanto residente, ringrazio sentitamente le teste di cactus che mi impediscono di andarci pure io!!!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.