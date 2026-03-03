Europa League, Bologna-Roma: divieto di trasferta per i residenti nella Provincia di Roma

2
56

Arrivano conferme ufficiali sulle modalità di accesso allo stadio in vista della sfida di Europa League tra Bologna e Roma, in programma il 12 marzo 2026.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha chiarito che, anche per l’impegno europeo, resta valido il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi residenti nella Provincia di Roma, così come previsto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 20 gennaio 2026.

La vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà comunque attivata, ma con forti limitazioni: potranno acquistare il tagliando solo i sostenitori della Roma aderenti al programma di fidelizzazione del club e residenti fuori dalla Provincia di Roma.

Una decisione che riduce sensibilmente la presenza giallorossa sugli spalti per una sfida europea di grande importanza.

Redazione GR.net

2 Commenti

  2. non riduce niente, ci penseranno i nostri fratelli e sorelle non residenti in provincia…
    ps: in quanto residente, ringrazio sentitamente le teste di cactus che mi impediscono di andarci pure io!!!!

  3. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

