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FLASH GIALLOROSSO | Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

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Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 6 ottobre 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 | N’Dicka vuole riprendersi il posto

Evan N’Dicka è pronto a tornare a Trigoria dopo gli impegni con la Costa d’Avorio e punta a riprendersi una maglia da titolare contro il Como. Fin qui fastidi fisici, un virus e soprattutto l’ottimo rendimento di Balerdi ne hanno limitato l’impiego, tanto che contro l’Inter la panchina è stata una scelta tecnica. Intanto resta da valutare Cristante, alle prese con un problema al collaterale del ginocchio sinistro. Gasperini ha spiegato: “Bryan sta recuperando, si sta curando e ci vuole il suo tempo. Non è detto che salterà sicuramente Como e Real Madrid, però non saremo disposti a rischiare niente. Se deve saltare una o due partite in più, l’obiettivo è recuperarlo al meglio”. (Il Tempo)

Ore 8:50 | Wesley chiama Endrick in giallorosso

Wesley si sarebbe mosso in prima persona con l’amico Endrick, facendogli sapere quanto sarebbe felice di poterlo accogliere alla Roma già a gennaio. Un contatto spontaneo tra i due brasiliani, legati da un rapporto nato anche nei momenti più difficili: lo scorso giugno era stato proprio Endrick a chiamare Wesley dopo l’infortunio che lo aveva costretto a lasciare il ritiro del Brasile. Ora i ruoli si sono invertiti, con l’esterno giallorosso pronto a raccontargli la Roma e Trigoria. Il 14 ottobre, in occasione di Roma-Real Madrid, i due avranno anche modo di ritrovarsi all’Olimpico. (Corriere dello Sport)

Ore 8:15 | Roma, rosa da 600 milioni: terzo valore della Serie A dietro Inter e Juventus

Secondo le stime di Football Benchmark, la rosa della Roma vale circa 600 milioni di euro, terzo dato della Serie A alle spalle di Inter (829 milioni) e Juventus (777). Il dato viene collegato alle risorse immesse dai Friedkin e alla valorizzazione compiuta nel primo anno di Gasperini. Tra i singoli, due giallorossi figurano nella top 10 del campionato: Koné a 64 milioni e Malen a 58. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 7:30 | Como-Roma, settore ospiti pieno dopo nove mesi

La Roma tornerà ad avere i suoi tifosi al seguito in trasferta senza limitazioni di residenza, a nove mesi dall’ultima volta. Il settore ospiti del Sinigaglia sarà pieno per la sfida contro il Como, nonostante i problemi tecnici riscontrati da molti sostenitori durante la vendita dei biglietti. Da domenica inizierà inoltre un ciclo durissimo per i giallorossi, con 9 partite in 27 giorni tra Serie A e Champions. Dopo Como arriverà il Real Madrid di Mourinho all’Olimpico, dove sono già previsti circa 62mila spettatori. (Il Romanista)

IN AGGIORNAMENTO…

 

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