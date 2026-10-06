RETROSCENA MERCATO | Dal Brasile: la Roma aveva offerto 25 milioni per Samuel Lino

La Roma aveva individuato anche in Samuel Lino l’esterno offensivo sinistro di piede destro richiesto da Gian Piero Gasperini. E in estate il club giallorosso non si sarebbe limitato a un semplice sondaggio: secondo quanto riportato da Coluna do Fla, da Trigoria è partita un’offerta da 25 milioni di euro, respinta però dal Flamengo.

Il brasiliano, classe 1999, corrisponde praticamente all’identikit inseguito dalla Roma ormai da tempo: parte da sinistra, gioca a piede invertito e può essere utilizzato anche più largo sulla fascia. In questa stagione con il Flamengo ha realizzato 9 gol e 7 assist in 27 presenze nel campionato brasiliano, confermandosi tra gli elementi più produttivi della squadra.

Quello di Lino, però, non è un nome nuovo a Trigoria. La Roma lo aveva seguito già nell’estate precedente, quando il giocatore vestiva ancora la maglia dell’Atletico Madrid. In quell’occasione era stata raggiunta un’intesa di massima con gli spagnoli sulla base di circa 22 milioni più bonus e con il calciatore per un quadriennale da circa 2,5 milioni a stagione. L’operazione non arrivò però al traguardo. Lino occupava allora uno slot da extracomunitario e Gasperini preferì lasciare libero quel posto per provare ad arrivare a uno tra Richard Rios e Wesley. Il brasiliano prese così la strada del Flamengo, ma la Roma evidentemente non lo ha mai cancellato dai propri radar.

La prova è arrivata nella scorsa finestra di mercato, quando D’Amico ha provato a riportare il discorso su binari concreti con una proposta importante. Il Flamengo, però, ha scelto di trattenere Lino, ritenendolo un elemento centrale del proprio progetto tecnico, e ha respinto i 25 milioni messi sul tavolo dai giallorossi. Un retroscena che conferma quanto la Roma continui a cercare quel tipo preciso di giocatore per completare l’attacco di Gasperini. E dimostra anche come Samuel Lino, inseguito una prima volta quando era ancora all’Atletico e poi nuovamente tentato dal club nella scorsa estate, sia rimasto per lungo tempo uno dei profili considerati più adatti alle richieste del tecnico.

FONTI: Coluna do Fla, ge, Calciomercato.it