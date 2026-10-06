LE DICHIARAZIONI | Cristante: “Como nostra diretta rivale. Il ginocchio? Spero di recuperare il prima possibile, ma…”

Bryan Cristante ha parlato ai cronisti in occasione della presentazione della nuova collezione Adidas EQT 2026-27. Il centrocampista della Roma ha fatto il punto sulle proprie condizioni fisiche, sulla crescita della squadra e sui prossimi impegni contro Como e Real Madrid. Spazio anche al ritorno da avversario di José Mourinho e a un possibile futuro in Nazionale.

Quali sono i tempi di recupero da questo infortunio?

“Ho questo fastidio al ginocchio. Vediamo chiaramente di recuperare il prima possibile. Speriamo di riuscirci, però la vediamo un po’ difficile. Cerchiamo comunque di fare il più presto possibile”.

Quanto è stato importante per te e per gli altri giocatori scegliere di restare alla Roma?

“Sì, assolutamente. Penso che la continuità sia fondamentale. L’anno scorso abbiamo fatto una grande stagione, quindi avevamo tutti voglia di ripeterci. Sapevamo che saremmo partiti da una base più solida e consolidata, quindi chiaramente c’è stata la voglia da parte di tutti di restare per ripeterci e provare a fare meglio”.

Adesso c’è la sfida di Como, subito dopo quella con il Real Madrid. È già un passaggio importante della stagione?

“È ancora presto. Chiaramente sarà ancora tutto aperto, però sicuramente sono due grandi partite. C’è il Como, che è una nostra diretta rivale, e poi c’è il Real Madrid. Sono due partite importanti e belle, però è presto: il campionato è ancora lungo”.

L’emozione di ritrovare José Mourinho tra qualche giorno?

“Fa sempre piacere ritrovare il mister. Abbiamo vissuto bellissimi momenti e sarà sicuramente un grandissimo piacere”.

Come ti è sembrato il nuovo corso dell’Italia di Roberto Mancini?

“Mi sembra bene. Chiaramente è normale che ci siano state alcune difficoltà iniziali, però sono contento dei ragazzi giovani. Penso che abbiano fatto benissimo, che ci sia un grande futuro e che ci siano tanti giocatori che possono fare bene da qui in avanti e che potranno solamente crescere”.

A novembre ci sarai anche tu con la Nazionale?

“Vediamo come va il resto della stagione”.

Rispetto alla scorsa stagione, è cresciuta la consapevolezza di poter puntare a qualcosa di più?

“Consapevolezza sicuramente maggiore. Sappiamo che arriviamo da una stagione in cui siamo arrivati terzi in classifica, quindi chiaramente sappiamo che possiamo arrivare in quelle posizioni. Il nostro obiettivo è mantenere questi standard, quelli della stagione scorsa, e arrivare il più in alto possibile. Poi le stagioni sono lunghe, il campionato italiano è difficile, però vogliamo ripeterci”.